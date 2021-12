Donauwörther verursacht Auffahrunfall im Stop-and-go-Verkehr

Weil er den Bremsvorgang des Autos vor ihm nicht rechtzeitig registrierte, verursachte ein Donauwörther einen Auffahrunfall im zähfließendem Mittagsverkehr.

In der Bahnhofstraße in Donauwörth hat sich am Donnerstag um circa 13.50 Uhr ein Unfall ereignet, den ein 55-jähriger Donauwörther verursacht hatte. Der Mann war laut Polizeibericht in Richtung der Dillinger Straße unterwegs, als eine vor ihm fahrende 34-Jährige auf Höhe einer Bankfiliale abbremsen und schließlich anhalten musste.

Der 55-jährige Fahrer erkannte die Situation zu spät und prallte in den Wagen vor ihm. Beide Beteiligten blieben nach Angabe der Beamten unverletzt. Der Schaden ist circa 4000 Euro hoch. (AZ)

