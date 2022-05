Donauwörth

vor 16 Min.

Eine neue Zentrale für die Evangelischen in Donauwörth

Die neuen Räume der evangelischen Pfarr- und Dekanatsverwaltung in Donauwörth am Kappeneck wurden am Sonntag der Öffentlichkeit vorgestellt.

Plus Pfarramt und Dekanat Donauwörth zeigen ihre neuen Räume. Die befinden sich jetzt direkt am wichtigsten evangelischen Ort in der Stadt.

Von Thomas Hilgendorf

Das Schwierigste ist geschafft, der Umzug ist zumindest größtenteils getan. Die Verwaltung der evangelischen Kirchengemeinde in Donauwörth sowie des Dekanants Donauwörth ist vom Traditionsstandort in der Heilig-Kreuz-Straße ans Kappeneck gezogen. Am Sonntag wurden die neuen Räume der Öffentlichkeit vorgestellt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen