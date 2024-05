Fahranfänger in Donauwörth mit Alkohol am Steuer erwischt

In Donauwörth gerät ein angetrunkener Fahranfänger in eine Polizeikontrolle. Das hat nun Folgen.

Ein Autofahrer ist am Montagabend bei einer Verkehrskontrolle im Gewerbegebiet an der Südspange in Donauwörth alkoholisiert am Steuer erwischt worden. Laut Polize bemerkrte die Streifenbesatzung bei dem 24-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch.

Ein Atemtest ergab einen Wert von 0,5 Promille. Da es sich um einen Fahranfänger handelt, der sich noch in der Probezeit befindet, hat er die vorgeschriebene Promillegrenze von 0,0 Promille überschritten. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit. (AZ)