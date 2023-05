Fahrradbügel von Unbekannten in Donauwörth beschädigt

Ein Bügel, an dem Fahrräder angelehnt werden können, ist zwischen Donnerstag und Freitag angefahren worden. Dabei entstand ein höherer Schaden.

In Donauwörth ist Im Zeitraum zwischen Donnerstag um 15 Uhr und Freitag 8.30 Uhr, ein Fahrradanlehnbügel auf einer öffentlichen Parkfläche angefahren worden. Der Anlehnbügel in der Äbtissin-Gunderada-Straße brach durch der Anstoß aus der Verankerung und wurde stark verbogen. Es entstand Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Zum Zusammenstoß kam es wohl einem Wendemanöver. Ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen, entfernte sich der bislang unbekannte Unfallverursacher vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Donauwörth unter Telefon 0906/706070 in Verbindung zu setzen. (AZ)