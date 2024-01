Fahrzeugbrand im Falkenweg

Im Falkenweg in Donauwörth ist es am Sonntagvormittag zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.

Zu einem Fahrzeugbrand ist es am Sonntagvormittag um 10.15 Uhr in Donauwörth gekommen. Der Brand an dem im Falkenweg geparkten Auto wurde vom Eigentümer selbst entdeckt.

Die Kameraden der Feuerwehr Donauwörth waren mit 14 Einsatzkräften vor Ort. Wie Stadtbrandmeister Thomas Stecker mitteilt, sei der Brand innerhalb einer Stunde unter Kontrolle gewesen. Man gehe von einem technischen Defekt als Brandursache aus. (hilg)