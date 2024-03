Donauwörth

06:00 Uhr

Faszination Wassertropfen: Jörg Weiß stellt in Donauwörth seine Bilder aus

Plus Der Fotodesigner Jörg Weiß stellt im Farbertörl in Donauwörth seine Bilder aus. Was sie darstellen und warum sie so in ihren Bann ziehen.

Von Lisa Fricke

Vielleicht erscheint das Thema im ersten Moment und auf den ersten, oberflächlichen Blick hin ein wenig kurios: Wassertropfen. Der Fotodesigner Jörg Weiß aus Niedersachsen hat sich damit befasst - intensiv - und dabei eine Faszination dafür verspürt. Er hat eine Leidenschaft für dieses Naturphänomen entwickelt und es mit Können, Technik und Feingefühl umgesetzt. "Stillife der Tropfen" heißt der Titel der Fotografie-Ausstellung, zu der jetzt die Kunstfreunde Donauwörth ins Färbertörl einladen. Bei der Vernissage hießt Vorsitzender André Seidel auch den Künstler selbst willkommen.

„Diese immer unterschiedlichen, nicht wiederholbaren Erscheinungsformen, welche in einer Millisekunde entstehen, erzählen Geschichten, fesseln den Betrachter und regen zur Interpretation und Deutung an“, heißt es in der Beschreibung der Ausstellung, deren Exponate die Kostbarkeit des Augenblicks einfangen. Lauscht man den Erklärungen des Künstlers, kommt man aus dem Staunen kaum heraus. Was zunächst recht simpel klingt, begeistert durch Komplexität und Vielfalte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

