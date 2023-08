Auf dem Woha-Parkplatz gibt es Flohmarkt-Schnäppchen für Kinder

Drei Tage lang findet auf dem Parkplatz des Kaufhauses Woha in Donauwörth ein großer Flohmarkt statt. Eine Voranmeldung für Stände ist nicht nötig.

Klamotten, Kindersachen, Krimskrams, Kunst und Krempel sowie alles, was der Dachboden, der Keller und das Kinderzimmer so hergeben – das alles gibt es auf dem Flohmarkt in der Bahnhofstraße von Donnerstag, 31. August, bis Samstag, 2. September, von 8.30 bis 18 Uhr.

Beim Schlendern von Stand zu Stand auf dem Parkplatz vom Kaufhaus Woha werden die Besucher von Kinderlachen begleitet, denn in erster Linie bieten beim Flohmarkt der City Initiative Donauwörth (CID) unter Projektleitung von Jürgen Raab vom Kaufhaus Woha Kinder ihre Schätze an. Stöbern, Feilschen und Schnäppchen machen heißt es an den drei Tagen und dabei hübsches Klimbims für kleines Geld abgreifen. Egal, ob jemand für die Kleinsten Spielsachen sucht oder für die größeren Kids eine Star-Wars-Figur ergattern will– jeder, der möchte, wird bestimmt fündig.

Eine Anmeldung für den Flohmarkt ist nicht notwendig

Für den Hunger und den Durst gibt es Verschiedenes zum Mitnehmen, wie etwa Kaffee und Kuchen in den Cafés oder auch kühle Getränke. Eine Anmeldung ist nicht zwingend notwendig. Wer sich dennoch anmelden will, kann das dem 14. August im Woha am Info-Center möglich, die Telefonnummer lautet 0906/7059734. Ein reservierter Platz in einer Bude kostet vier Euro pro Tag und wird auch gleich bei Anmeldung bezahlt. Bei selbst mitgebrachten Tischen fallen pro Quadratmeter drei Euro an, bei allem darüber hinaus, wie beispielsweise bei einem Biertisch, liegt der Preis bei vier Euro. Diese Gebühr wird an den Flohmarkt-Tagen vor Ort kassiert. Es ist keine telefonische Reservierung oder Anmeldung möglich. Verkaufsanhänger, professionelle Stände oder zugekaufte Ware sind nicht zulässig. Es stehen ausreichend Budenplätze zur Verfügung. (AZ)