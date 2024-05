Freibadsaison in Donauwörth: Vorverkauf für Saisonkarten läuft

Ab 11. Mai ist das Freibad am Schellenberg wieder geöffnet. Neben dem üblichen Badebetrieb kann man an zwei Terminen auch einen Blick hinter die Kulissen werfen.

Bald ist es wieder so weit und das Freibad auf dem Schellenberg startet in die Saison. Am 11. Mai wird das Bad wieder für alle Besucherinnen und Besucher öffnen, die letzten Vorbereitungsarbeiten laufen auf Hochtouren. Seit 2. Mai läuft außerdem der Vorverkauf der Saisonkarten.

Damit für den Saisonstart alles perfekt vorbereitet ist, haben sich die fFreibadmitarbeiterinnen und -mitarbeiter in den vergangenen Wochen mächtig ins Zeug gelegt. Die Becken wurden entleert und geschrubbt, die komplette Technik überprüft und auf jedes Detail geachtet. Baden, Schwimmen und Sparen geht mit den Saisonkarten fürs Donauwörther Freibad. Die lohnen sich etwa für Erwachsene ab dem 20. Besuch. Auch Familienkarte können erworben werden. Bitte beachten: Wer noch eine alte Saisonkarte zu Hause hat und sie verlängern möchte, sollte die Karte beim Kauf des neuen Saisontickets mitbringen. Rabatte können nicht kombiniert werden. Der Saisonkartenverkauf läuft seit 2. Mai an der Freibadkasse.

Freibadsaison in Donauwörth: Technikführungen geben Einblick

Wer schon immer mal einen Blick hinter die Kulissen des Freibades werfen wollte, kann an einer der beiden Technikführungen teilnehmen. Der Leiter des Freibads, Robby Blaschek, führt interessierte Gäste dorthin, wo sonst nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Zutritt haben: in den Technikbereich des Nichtschwimmerbeckens mit der Wellnessoase. Hier stehen zum Beispiel die kraftvollen Pumpen, die die Sprudelliegen antreiben, hier sind die Filter, die die Wasserqualität gewährleisten, und hier kann man einen Blick in den großen Grauwasserbehälter werfen. Dort wird im Bad nicht mehr genutztes Wasser gesammelt und etwa zum Gießen von Blumenbeeten weiterverwendet. Die Technikführungen finden am 21. Mai und 5. Juni statt, die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung an schulen_sport@donauwoerth.de.

Öffnungszeiten ab 11. Mai:

Mai: 9 Uhr bis 20.30 Uhr

Juni: 9 Uhr bis 20.30 Uhr

Juli: 9 Uhr bis 20.30 Uhr

August: 9 Uhr bis 20.30 Uhr

September: 9 Uhr bis 19 Uhr

Ab Juni gibt es außerdem Frühschwimmen, und zwar immer montags, mittwochs und freitags ab 6 Uhr. Bei kühler Witterung schließt das Freibad gegebenenfalls bereits um 19 Uhr. (AZ)