Gartenhaus im Weichselwörth aufgebrochen

Zwischen Montag und Mittwoch ist in der Donauwörther Kleingartenanlage ein Gartenhaus aufgebrochen worden. Dabei wurden auch Gegenstände gestohlen.

Zwischen Montagnachmittag um 17 Uhr und Mittwochmittag um 12.30 Uhr ist in der Kleingartenanlage im Weichselwörth ein Gartenhaus aufgebrochen worden. Dabei wurden Gegenstände in einem Wert von etwa 50 Euro entwendet. Der Schaden wird auf weitere 100 Euro geschätzt. Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wurde aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)