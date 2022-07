Geldbeutel beim Einkaufen im Donauwörther Kaufland gestohlen

Eine Frau wurde am Freitagabend im Donauwörther Kaufland bestohlen. Dass ihr Geldbeutel weg war, bemerkte sie allerdings erst an der Kasse.

Am Freitagabend ist einer 29-Jährigen im Donauwörther Kaufland beim Einkaufen der Geldbeutel gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau zwischen 17.20 Uhr und 18 Uhr im Kaufland unterwegs. Ihre Handtasche befand sich in dieser Zeit in ihrem Einkaufswagen. In einem unbemerkten Moment wurde der Geldbeutel aus der Tasche entwendet. Die Frau merkte das allerdings erst, als sie an der Kasse bezahlen wollte. (AZ)