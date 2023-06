Grünstreifen am Berger Kreuz brennt

Autofahrer informieren die Notrufzentrale. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Berg und Donauwörth rücken aus.

Einen größeren Feuerwehreinsatz haben am Mittwochnachmittag, gegen 15.45 Uhr, mehrere Anrufe von Autofahrern bei der Notrufzentrale ausgelöst. Am Berger Kreuz standen laut Polizeibericht circa 16 Quadratmeter des Grünstreifens neben der Fahrbahn in Flammen. Der Brand konnte durch 20 Einsatzkräfte der Wehren aus Berg und Donauwörth gelöscht werden.

Als Brandursache wurde eine andauernd heiße Außentemperatur in Verbindung mit unzulässig entsorgten Glasabfällen benannt. Der Schaden am Grünstreifen beläuft sich auf circa 300 Euro. (AZ)