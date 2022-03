In Donauwörth findet 2022 endlich wieder der Schwäbischwerder Kindertag statt

Zuletzt gab es im Jahr 2016 das traditionsreiche Kinderfest in Donauwörth. Doch 2022 soll es endlich wieder mit dem Schwäbischwerder Kindertag klappen.

Gute Nachrichten aus dem Donauwörther Rathaus: Vom 21. bis 24. Juli 2022 findet heuer endlich wieder der traditionsreiche Schwäbischwerder Kindertag statt. An vier Tagen bietet sich den Besuchern ein buntes Bühnenprogramm mit bayerischem Abend und Feuershow, ein großer Biergarten auf der Heilig Kreuz-Wiese, ein vielfältiger Markt mit Lagerleben, ein bunter Spielenachmittag und natürlich als Höhepunkt das Historienspiel mit großem Festumzug.

Nachdem 2018 und 2020 der Schwäbischwerder Kindertag und das Historienspiel wetter- oder dann coronabedingt abgesagt werden mussten, können die Kinder der ortsansässigen Schulen für ihren Auftritt als Fischerinnen, Handwerker oder historisch gewandete Bürgerinnen und Bürger jetzt wieder proben. Viele weitere Mitwirkende, wie die Damen der Nähstube, die die traditionellen Kostüme instand halten oder schneidern, oder der städtische Bauhof, die Elternbeiräte oder auch die an den Festivitäten beteiligten Wirte, hatten und haben jetzt alle Hände voll zu tun, die Vorbereitungen rechtzeitig abschließen zu können.

Jeder will unbedingt, dass es 2022 mit dem Schwäbischwerder Kindertag klappt

Christiane Kickum, die Leiterin Stadtmarketings der Stadt Donauwörth ist begeistert, wie alle an einem Strang ziehen: „Dass in so kurzer Zeit alle Vorbereitungen klappen, ist nur möglich, weil alle zusammen helfen. Man spürt aber auch, dass jeder unbedingt will. Die Kinder haben lange genug gewartet und die Donauwörther Bürgerinnen und Bürger wollen endlich mal wieder ‚ihren‘ Schwäbischwerder Kindertag“ erleben.“

Der Schwäbischwerder Kindertag steht unter der Schirmherrschaft von Christoph Biemann, den jedes Kind aus der Sendung mit der Maus als „Christoph“ kennt. Mit seinem obligatorischen grünen Pulli und seiner unnachahmlichen Art wird er am Sonntag die Kinder willkommen heißen und den Tag begleiten.

Oberbürgermeister Jürgen Sorré ist stolz auf das Programm: „So eine Vielfalt trotz aller Umstände und kurzem Vorlauf auf die Beine zu stellen, ist beeindruckend. Da ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Mich freut es vor allem für die Kinder, die nach der langen Pause endlich wieder die Stadtgeschichte hautnah erleben können. Schließlich fand diese Veranstaltung letztmalig 2016 statt und es gibt bereits mehr als eine Generation von Grundschülern, die nie dabei waren.“

