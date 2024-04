Donauwörth

06:00 Uhr

In Donauwörth geht's hinauf in luftige Höhen

Plus Der Alpenverein Donauwörth eröffnet den Außenbereich seiner Kletterhalle "Kraxl Stadl" mit einem Festakt. Warum das Ganze in jeder Hinsicht ein "Höhepunkt" ist.

Von Jule Eibl

Steile Felswände und Klettern in luftigen Höhen und das bei strahlendem Sonnenschein – das geht normalerweise nur im Gebirge. Doch seit Samstag ist genau das auch - ganz ohne alpine Voraussetzungen - in Donauwörth möglich, nämlich an der neuen Kletterwand im Außenbereich der Kletterhalle „Kraxl Stadl“. Um diesen Bauabschnitt feierlich zu eröffnen, haben sich an diesem fast sommerlichen Nachmittag geladene Gäste versammelt.

Die neue Außenwand der Kletterhalle des Alpenvereins Donauwörth. Foto: Jule Eibl

Geladen waren sie vom Deutschen Alpenverein Sektion Donauwörth (DAV), die stolz ihr Gebäude präsentieren. Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle Donauwörth spielen einen triumphalen Marsch an. Der Zweite Vorsitzende des Vereins, Dieter Wörle, merkt in seiner Ansprache an, dass „sogar der Himmel sich freut“, bedankt sich bei allen Helferinnen und Helfern und gibt das Wort weiter an Oberbürgermeister Jürgen Sorré.

