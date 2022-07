Donauwörth

12:00 Uhr

Der Investor für den Bürgerspital-Bau steht in den Startlöchern

So soll es aussehen, das neue Bürgerspital in der Parkstadt auf dem Areal des künftigen Alfred-Delp-Quartiers.

Plus Das Konzept für den Bau des neuen Pflegeheims in der Donauwörther Parkstadt steht. Auch eine neue Kita und weitere Einrichtungen sind im Alfred-Delp-Quartier geplant.

Von Thomas Hilgendorf

Die Entwicklung der Großprojekte in Donauwörth nimmt Fahrt auf: Nach den jüngsten Beschlüssen zur Aufwertung und Verkehrsberuhigung in der Reichsstraße und der Fertigstellung des Freibades geht es nun an den Neubau des Bürgerspitals in der Parkstadt. Hierzu präsentierte Oberbürgermeister Jürgen Sorré am Donnerstagabend dem Stadtrat den Siegerentwurf des Investorenwettbewerbs für das angedachte "Quartier der Generationen mit Bürgerspital".

