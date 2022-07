Kinder werfen bei Donauwörth gezielt Stein von Brücke auf Auto

Unbekannte haben sich am Schellenberg nahe Donauwörth eine höchst gefährliche Aktion erlaubt. Ein Autofahrer aus Dillingen kann gerade noch ausweichen.

Das war knapp. Zwei Kinder oder Jugendliche haben sich am frühen Sonntagabend im Bereich der B2 bei Donauwörth eine höchst gefährliche Aktion erlaubt. Sie warfen von einer Brücke direkt vor einem Auto einen stattlichen Stein auf die Straße. Um Haaresbreite hätte er den Wagen getroffen, was möglicherweise schreckliche Folgen gehabt hätte. Die Polizei fahndet nun nach dem Duo.

Der Vorfall geschah nach Angaben der Inspektion Donauwörth um etwa 18.15 Uhr. Ein 42-Jähriger war zu diesem Zeitpunkt mit seinem Auto auf der Schellenberg-Umgehung in Richtung Berger Kreuz unterwegs. Der Dillinger befand sich dabei auf dem rechten der beiden Fahrstreifen. Kurz vor der Fußgängerbrücke unterhalb des Donauwörther Freibads erkannte der Mann zwei junge Personen, die an der Brüstung standen. Es dürfte sich ersten Erkenntnissen zufolge um zwei Kinder oder Jugendliche gehandelt haben.

Autofahrer auf B2 weicht geistesgegenwärtig dem Stein aus

Dann ging alles ganz schnell. Eine der Personen ließ unmittelbar vor dem Wagen einen Natursteinbrocken von der Größe eines Pflastersteins auf die Fahrbahn fallen. Er verfehlte den Wagen nur knapp, "weil der Fahrer geistesgegenwärtig einen Haken nach links schlug", so die Polizei. Der Mercedes sei daraufhin ins Schlingern geraten und der 42-Jährige legte eine Vollbremsung hin. Zu einem Zusammenstoß mit weiteren Fahrzeugen kam es glücklicherweise nicht, auch weil es sich um einen neuen Wagen mit entsprechenden Fahrassistenzsystemen handelte. Ob ein Sachschaden entstand, ist momentan noch unklar.

Der Steinwurf passierte auf der viel befahrenen B2 bei Donauwörth. Foto: Wolfgang Widemann (Archivbild)

Der Betroffene meldete den Vorfall sogleich der Polizei. Die fahndete im Umfeld der Bundesstraße umgehend nach den beiden Personen, hatte aber keinen Erfolg. Auf dem Asphalt waren Aufschlagspuren des Steins zu sehen, von dem Teile absplitterten. Die Polizei will das Wurfgeschoss auf Spuren untersuchen.

Laut Stephan Roßmanith, Pressesprecher der Inspektion Donauwörth, ist nicht auszudenken, was passieren hätte können, wenn der an die zwei Kilogramm schwere Stein das Auto tatsächlich getroffen hätte. In diesem Fall wäre die Windschutzscheibe wahrscheinlich durchschlagen worden. Dies hätte tödliche Folgen für den Fahrer haben können. Aus welchen Motiven der Stein geworfen wurde, sei ein Rätsel, so Roßmanith. Klar sei hingegen, dass das Verhalten des Duos keine "Blödsinnsaktion" gewesen sei. Unabhängig vom Alter der Werfer "steckt schon eine kriminelle Energie dahinter".

Der Fall sei in der Region in den vergangenen Jahren glücklicherweise einmalig. In anderen Regionen sei es zuletzt leider vermehrt zu solchen Straftaten gekommen, unter anderem auf der B2 und der B17 im Raum Augsburg.

So werden die beiden Steinewerfer in Donauwörth beschrieben

Der Geschädigte beschrieb die Unbekannten - beide wohl männlich - so: Einer könnte etwa elf Jahre alt sein. Er ist schlank, hat möglicherweise ein orientalisches Erscheinungsbild, kurzes Haar und war mit einem dunklen T-Shirt bekleidet. Der andere Beteiligte könnte etwa zwölf Jahre alt sein. Er ist schlank, hat kurzes Haar, trug ein helles T-Shirt und eine orangefarbene beziehungsweise weinrote Hose.

Die Polizei leitete ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ein. Die Inspektion in Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)