Neuer E-Lkw in Donauwörth übergeben

Das E-Fahrzeug ist das bundesweit erste mit einer Kippfunktion.

Die Georg Müller und Töchter GmbH & Co. KG aus Wilburgstetten (Landkreis Ansbach) schlägt einen neuen Weg ein. Das Transportunternehmen besitzt ab sofort einen elektrisch betriebenen Lkw in seinem Fuhrpark. Der Mercedes-Benz eActros 300 wurde in den Räumen des Mercedes-Benz Partners Abel+Ruf in Donauwörth an seinen neuen Besitzer übergeben. Das Besondere: Es ist die bundesweit erste E-Sattelzugmaschine mit Heckkipper, die vom Mercedes-Benz Werk in Wörth (Baden-Württemberg) ausgeliefert wurde, und der erste Mercedes-Benz eActros in Mittelfranken.

Roland Ott, Head of Sales Mercedes-Benz Truck, war zu diesem Anlass extra aus Berlin angereist, um das Fahrzeug persönlich zu übergeben. „Ich bin begeistert, dass das Unternehmen Georg Müller und Töchter das Fahrzeug als erstes Unternehmen in Deutschland im Kiesgewerbe einsetzt und hier Pionierarbeit leistet“, so Ott. Auch Abel+Ruf-Geschäftsführer Hannes Ruf gratulierte dem Transportunternehmen zum neuen Fahrzeug.

Elektro-Lkw in Donauwörth: 300 Kilometer Reichweite

Georg Müller selbst sieht sich nicht als Pionier, sondern geht das Ganze praktisch an. „Wenn es Veränderungen für die Zukunft gibt, dann ist es nützlich, von Beginn an dabei zu sein“, so Müller, der das Fahrzeug hauptsächlich in seinem Sandwerk einsetzen will. Der batteriebetriebene Mercedes-Benz eActros rollt seit 2021 im Werk in Wörth vom Band. Das Fahrzeug hat laut Hersteller eine Batteriekapazität von 336 kWh und eine Reichweite von bis zu 300 Kilometern. Technologisches Herzstück ist die Antriebseinheit, eine elektrische Antriebsachse mit zwei integrierten Elektromotoren und Zwei-Gang-Getriebe. Die beiden flüssigkeitsgekühlten Motoren generieren eine Dauerleistung von 330 Kilowatt (kW), das entspricht etwa 450 PS. Zudem kann bei vorausschauender Fahrweise elektrische Energie zurückgewonnen werden. (weda)