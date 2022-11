Donauwörth

06:00 Uhr

Neues Bistro, Sushi im Ried: Das ändert sich in der Donauwörther Innenstadt

So sieht es häufig aus, wenn Ivo Ivanov und seine Frau Lyubka Ivanova bei der Arbeit sind. Sie bedient die Kasse, er steht an der Salat-Theke.

Plus Ivo Ivanov kochte auf Schiffen und in Fünfsternehotels, jetzt betreibt er mit seiner Frau ein Bistro in der Reichsstraße. Auch im Buena Vista gibt es Veränderungen.

Von Marco Keitel

In der Innenstadt tut sich etwas. In der Reichsstraße gibt es eine kulinarische Kombination, die in Donauwörth und weit darüber hinaus bisher einmalig sein dürfte. Im neuen Bistro "Simple" haben Gäste seit Mitte November die Wahl zwischen Salat-Bowls, Flammkuchen und bulgarischem Gulasch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

