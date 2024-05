Donauwörth/Nördlingen

Brutaler Angriff auf jungen Mann im Donauwörther Bahnhof

Plus Im Donauwörther Bahnhof verprügelt ein Trio einen 24-Jährigen. Nach langer Zeit stehen zwei der Beteiligten vor Gericht.

Von Wolfgang Widemann

Es waren schockierende Szenen, die einem der Augenzeugen auch nach fast fünf Jahren noch lebhaft im Gedächtnis sind. Im September 2019 verprügelten drei Männer im Donauwörther Bahnhof einen 24-Jährigen. Sie schlugen mit Fäusten auf ihn ein und traten ihn, als er am Boden lag, mit den Füßen. Nach langer Zeit endete nun zumindest die juristischen Verfahren gegen zwei der Täter. Das Amtsgericht Nördlingen verurteilte sie wegen gefährlicher Körperverletzung.

Auf der Anklagebank saßen ein inzwischen 31- und ein 41-Jähriger. Beide haben eine recht lange Liste an Vorstrafen, die zum Teil auch einschlägig sind. An jenem Abend trieben sie sich mit einem Kumpel im Bereich des Bahnhofs herum. "Wir waren alle sehr stark alkoholisiert", sagte nun der 41-Jährige, den Polizisten in Hand- und Fußfesseln vorführten, weil er gerade eine Haftstrafe absitzt. Auch Drogen waren wohl im Spiel. Die beiden Angeklagten gaben an, sie seien dem jungen Mann nachgegangen, weil dieser eine Frau bedrängt habe. Der 24-Jährige habe wenig später den 31-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Dieser Version schenkten Richterin Angela Gastl und Staatsanwältin Anna-Lena Steinle jedoch keinen Glauben.

