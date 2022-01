Radfahrer wird in Donauwörth von Bus erfasst und muss ins Krankenhaus

In Donauwörth ist ein 26-Jähriger von einem Bus erfasst und dabei verletzt worden.

Ein Radfahrer ist am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr in Donauwörth von einem Linienbus angefahren worden. Der 63-jährige Busfahrer wollte nach links von der Eduard-Rüber-Straße in die Dillinger Straße einbiegen. An der Kurve übersah er einen auf der Dillinger Straße in Richtung Innenstadt radelnden 26-Jährigen und erfasste diesen.

Radfahrer muss nach Unfall in Donauwörth ins Krankenhaus

Der Radler stürzte von seinem Mountainbike und wurde in die Donau-Ries-Klinik eingeliefert. Wie schwer er verletzt ist, ist nicht bekannt. Der Schaden an Rad und Bus beläuft sich laut Polizei Donauwörth auf etwa 2500 Euro. Der Busfahrer wurde von den Beamten, die zum Unfall gerufen worden waren, wegen Körperverletzung angezeigt. (AZ)