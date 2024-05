In Donauwörth sind am Freitag Jugendliche mit Tabakwaren kontrolliert worden. Nun können die Eltern das Material auf der Polizeiinspektion abholen.

Am Freitag sind im Rahmen von Jugendschutzkontrollen Tabakwaren bei Jugendlichen in Donauwörth sichergestellt worden. Am Nachmittag wurden bei jungen Leuten zwischen zwölf und 14 Jahren diverse Tabakwaren gefunden. Diese wurden von den Beamten zum Schutz der Jugendlichen sichergestellt und können von deren Eltern auf der Polizeiinspektion Donauwörth wieder abgeholt werden. (AZ)