Unbekannter stiehlt Geldbeutel aus Auto

Ein Dieb hat in Donauwörth leichtes Spiel. Mit einer Debitkarte bedient er sich an Zigarettenautomaten.

Aus einem unversperrten Auto hat ein Unbekannter in Donauwörth in der Zeit zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 8 Uhr, einen Geldbeutel gestohlen. Der Pkw stand in der Michael-Imhof-Straße. Neben 100 Euro Bargeld befand sich unter anderem auch eine Debitkarte in dem Portemonnaie. Mit der Karte führte der Täter in der Folge mehrfach kontaktlose Zahlungen an Zigarettenautomaten durch. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)