Unbekannter verkratzt Sportwagen auf Airbus-Parkplatz

Ein Unbekannter hat auf dem großen Airbus-Parkplatz an der Industriestraße in Donauwörth ein Auto mutwillig beschädigt. Dies geschah nach Angaben der Polizei am Montag zwischen 13.40 und 23.30 Uhr.

Der Täter benutzte wohl ein scharfkantiges Werkzeug, um den Lack des BMW M3, der einem 29-Jährigen gehört, auf der Beifahrerseite zu verkratzen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro. Die Polizeiinspektion Donauwörth ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)