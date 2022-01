Unfall beim Einparken in der Donauwörther Parkstadt

Beim Rückswärts-Einparken in eine Parklücke in der Donauwörther Parkstadt übersieht eine 56-Jährige das Auto einer anderen Frau: Es kracht.

In der Parkstadt in Donauwörth hat eine Frau beim Einparken ein anderes Auto angefahren. Am Mittwoch gegen 11 Uhr wollte die 56-jährige Autofahrerin rückwärts aus einer Parkbucht auf die Benno-Benedicter-Straße einparken. Dabei übersah sah sie einen auf der gegenüberliegenden Straßenseite querenden Wagen einer 58-Jährigen und prallte diesem ins Heck.

Durch die Kollision entstand ein Gesamtschaden von etwa 4000 Euro. Beide Frauen blieben unverletzt, meldet die Polizei Donauwörth. Die Unfallverursacherin wurde angezeigt. (AZ)