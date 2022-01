Volkshochschule Donauwörth stellt neues Programm für 2022 vor

Die Vhs setzt ihren Fokus im neuen Jahr auf Sprachen. Viele der Kurse werden entweder in Präsenz oder online angeboten. Das Programm startet ab 19. Januar.

Sprachen vernetzen die Welt. Unter diesem Motto startet die Volkshochschule (Vhs) Donauwörth am 19. Januar ins neue Bildungsjahr. Sprachen stehen für Globalisierung, für Migration und Integration, für das Zusammenführen von Menschen sowie für Dialog, Kommunikation und Diskussion. Die Volkshochschulen bieten zahlreiche Angebote mit einem niederschwelligen Zugang an.

Wie die Volkshochschule in einer Pressemitteilung erklärt, wird es im Bereich „Innovative Europäische Sprachlehre“ (InES) im neuen Semester dank Fördermitteln ein kostenfreies Projekt zu Sprache und Politik geben. Dieses Mal trägt es den Titel „Schwankende Schlüsselwörter in der politischen Kultur“. Das Angebot bei InES umfasst zudem sprachwissenschaftliche Experimente, Sprach-Spaß-Lektionen, Seminare zu Global English, Sprach-Fitnessstudios sowie einen Vortrag zur europäischen Musikgeschichte in einfachem Englisch. Besonders begehrt ist der „Sieben-Sprachen-Schnuppertag“, der sich nicht nur an Sprachenbegeisterte richtet.

Das Programm der Vhs umfasst verschiedene Bereiche wie Bildung und Sport

Nicht fehlen dürfen die Vorbereitungskurse zum Qualifizierenden Abschluss der Mittelschule und die Abiturvorbereitung in Mathematik. Und für Geschichtsinteressierte gibt es unter anderem einen Vortrag zu Bayerns erstem König Max I. Joseph und zu den Reformen unter dem damaligen Minister Montgelas.

Die Volkshochschule offeriert viele Kursangebote zu gesunder Bewegung, sowohl in Präsenz als auch in zahlreichen Onlinekursen oder in Hybridformaten. „Lassen Sie sich von uns beraten, wir empfehlen Ihnen den passenden Kurs“, freut sich Vhs-Geschäftsführerin Gudrun Reißer auf das kommende Frühjahr- und Sommersemester. Die Yogaschule kann unproblematisch zwischen den verschiedenen Formaten Präsenz, Hybrid und Online wechseln. „Selbstverständlich begleiten wir unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei allen Technikfragen“, versichert Vhs-Vorsitzender Paul Soldner.

Als berufliches Weiterbildungszentrum stehen erneut verschiedene technische Kurse auf dem Programm: CAD/Elektro- und Schutzgasschweißen/Pneumatik und Faserverbundstoffe. Dazu gibt es Kurse zu den Neuen Medien online oder in Präsenz.

Ab dem 15. Januar können die Kurse im Internet gebucht werden

Die Vhs Donauwörth ist seit 2021 AZAV-zertifiziert, was Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie Weiterbildungswilligen die Möglichkeit bietet, einen Gutschein des Jobcenters für folgende Maßnahmen zu erhalten: „Deutschgutschein vom Jobcenter ein Schüler ein Lehrer“ und „Benötigen Sie besseres internationales Englisch in der Arbeit?“.

Auch die Außenstellenleiterinnen und Außenstellenleiter haben ein vielfältiges Kurs- und Seminarangebot für Wemding, Rain, Asbach-Bäumenheim, Monheim, Kaisheim, Tapfheim und Mertingen zusammengestellt.

Das neue Printprogramm der Vhs Donauwörth mit dem Titel „Sprachen vernetzen die Welt“ liegt am 19. Januar dem Donauwörther EXTRA bei. Kursbuchungen im Internet können bereits ab 15. Januar getätigt werden unter www.vhs-don.de. Weitere Infos gibt es unter 0906/8070. Über die aktuellen pandemiebedingten Zugangsvoraussetzungen zu Kursen und Seminaren wird über die Website informiert. Es werden alle Hygienevorschriften eingehalten. (AZ)