Weihnachten: Zeit für Konsum? - Die Suchtfachambulanz warnt

Mit der Adventszeit und dem Black Friday beginnt eine Zeit erhöhten Konsums. Das birgt Suchtgefahr, warnt die Suchtfachambulanz Donauwörth und gibt Tipps.

Alle Jahre wieder kommt die Weihnachtszeit. Eine Zeit, in der wir an unsere Lieben denken und sie am Weihnachtsfest gern beschenken möchten. Laut Erhebung der Statista wurden im Jahr 2022 pro Person durchschnittlich etwa 507 Euro für Weihnachtsgeschenke ausgegeben. Das schreibt die Caritas Suchtfachambulanz Donauwörth in einer Pressemitteilung und warnt: Die Verlockungen des Weihnachtsgeschäfts können schnell zum Problem werden.

Denn nicht nur die anderen werden beschenkt: Menschen beschenken und belohnen sich, besonders in der Weihnachtszeit, auch gerne selbst. Der Konsum von Alkohol in Form von Glühwein und Bier steigt in dieser Jahreszeit, nicht zuletzt durch die vielen Weihnachtsmärkte, stark an. Außerdem locken Anbieter für Glücksspiele Kunden mit vermeintlichen Geldgewinnen. Nicht selten führen solche Versuchungen bei Menschen zu massiven Problemen, im schlimmsten Fall zur Sucht.

Alkohol und Glücksspiele können zum Problem werden

Wie dramatisch sich dies im Einzelnen auswirkt, zeigen folgende Zahlen: Im Jahr 2021 stieg der Umsatz von legalen Glücksspielen laut Jahrbuch Sucht der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen um 15,2 Prozent an. Bei Alkohol lag die Anzahl der Menschen mit riskantem Konsum 2023 bei 7,9 Millionen Menschen (Alter zwischen 18 und 64 Jahren), wie es weiter in der Mitteilung heißt.

Aber was kann dagegen getan werden, um diesen Trend aufzuhalten oder einzudämmen? Die Caritas betont: Alkoholangebote und Glücksverlockungen werde es immer geben. Wichtig sei, dass man mit seinem Konsumangebot angemessen und vernünftig umzugehen lerne. Man müsse sich Grenzen setzen und sich überlegen, wie viel Konsum man brauche und an welchem Punkt die Kontrolle verloren gehe. Sollten Probleme durch den übermäßigen Konsum von Alkohol, anderen Genussmitteln oder Verhaltensweisen auftauchen, sei es an der Zeit, sich Unterstützung zu holen.

Suchtfachambulanz Donauwörth bietet Hilfe

Fachliche Hilfe, Unterstützung und Begleitung im Umgang mit problematischem oder abhängigem Verhalten bietet die Suchtfachambulanz in Donauwörth an. Dort ist die Zuständigkeit gegeben, wenn es um Probleme durch Alkohol, Drogen, Glücksspiel, Medien, Medikamente und Essstörung geht. Die Beratung und Unterstützung können sowohl Betroffene als auch Angehörige in Anspruch nehmen. Im Bedarfsfall erfolgt die Vermittlung an andere unterstützende Stellen. Zu erreichen ist die Suchtfachambulanz unter der Nummer 0906/705956-70 oder per Mail an suchtfachambulanz.donauwoerth@caritas-augsburg.de. Weitere Infos gibt es unter www.cafeconnection-donauwoerth.de. (AZ)