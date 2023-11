Donauwörth

12:17 Uhr

Weihnachtsduft ist gestartet: Das sagen Besucher und Aussteller

Plus Mit der Eröffnung des Donauwörther Weihnachtsdufts hat Oberbürgermeister Jürgen Sorré am Donnerstag die Vorweihnachtszeit eingeläutet. Der neue Plätzleweg kommt gut an.

Von Daniel Weigl

Bis Heiligabend sind es noch vier Wochen. Höchste Zeit also für Glühwein, gebrannte Mandeln, Schupfnudeln, Bratwürste, Lagerfeuerduft und Weihnachtslieder wie „Feliz Navidad“. Wer all diese Adventsklassiker und noch viel mehr erleben will, ist beim Donauwörther Weihnachtsduft genau richtig. Am Donnerstagabend eröffnete Oberbürgermeister Jürgen Sorré das umfangreiche Weihnachtsprogramm in der Großen Kreisstadt und die Reaktionen auf das diesjährige Konzept aus altbewährtem und neuem waren durchweg positiv.

Oberbürgermeister Jürgen Sorré eröffnete den Weihnachtsduft 2023. Foto: Daniel Weigl

Zu den Klassikern der Donauwörther Weihnachtszeit gehören die Schlittschuhbahn am Donauwörther Ried, der Stand von Peter Alt am Rathaus oder das Festival DONwud rund um den Fischerplatz. Sie sind auch heuer ein fester Bestandteil des Konzepts und freuen sich großer Beliebtheit. Neu ist der Plätzleweg und der kam bei den ersten Besucherinnen und Besuchern richtig gut an. Sätze wie: „Richtig schön!“, „Mal etwas Neues“ oder „Das ist ja süß“ waren bei einem Rundgang durch die insgesamt 17 Stationen immer wieder zu hören. Los ging es am „Weihnachtsplätzle“ vor dem Liebfrauenmünster. Hier können Gäste im windgeschützten Iglu ihren Glühwein in kuscheliger Atmosphäre genießen oder sich in den Kreativhütten das ein oder andere Weihnachtsgeschenk für die Liebsten aussuchen. Andrea Geitner aus Mertingen steht in einer der Hütten und verkauft zusammen mit ihrer Tochter Ronja selbst gemachte Naturseifen. Sie ist mit dem Start sehr zufrieden: „Die Leute waren gut drauf, interessiert und haben auch schon ein paar Weihnachtsgeschenke eingekauft.“

