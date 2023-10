Zwei Männer wollen Zigarettenautomaten aufbrechen - und scheitern

Die Polizei sucht nach zwei jungen Männern, die in Donauwörth dabei beobachtet worden sind, wie sie einen Zigarettenautomaten aufbrechen wollten.

Ein aufmerksamer Zeuge hat in der Nacht auf Mittwoch beobachtet, wie zwei junge Männer versuchten, mittels elektrischen Werkzeugen einen Zigarettenautomat in der Scheckenhoferstraße in Donauwörth aufzutrennen. Bereits vor dem Eintreffen der verständigten Streifenbesatzungen, die nur wenige Minuten später vor Ort waren, entfernten sich die beiden Verdächtigen ohne Erfolg. Eine Fahndung blieb zunächst ergebnislos. An dem Automaten entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Die beiden Männer werden folgendermaßen beschrieben: etwa 20 Jahre alt, beide mit einem schwarzen Pullover bekleidet, einer trug eine graue Jogginghose. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)