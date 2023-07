Druisheim

Konzert in Druisheim: Versunken in Zeit und Raum

Plus Der großartige Cellist Fermin Villanueva überraschte in Druisheim mit einem granbdiosen Programm herausfordernder Kompositionen.

Von Ulrike Hampp-Weigand

„Ein großer Interpret“ – so bezeichnete der große französische Komponist und Dirigent Pierre Boulez 2013 den jungen spanischen Cellisten Fermin Villanueva. Und diesen Satz wird jeder der Besucher des Kirchenkonzertes in St. Vitus in Druisheim unterschreiben, in dem Villanueva ein umwerfendes Programm mit den wohl schwierigsten Kompositionen, die für Cello solo geschrieben wurden, spielte.

Ursprünglich sollten die von Johann Sebastian Bach wohl meistgespielten Kompositionen für ein solistisches Streichinstrument, seine Suiten für Cello solo, BWV 1007 – 1012, aufgeführt werden. Das „Allerheiligste des Cello-Repertoires“ also, denn diese Kompositionen stehen für höchste Virtuosität. Einer der weltbesten Cellisten, Pau (Pablo) Casals, bezeichnete sie als „die Quintessenz von Bachs Schaffen…“ Villanueva dachte umfassender, und überraschte mit einem grandiosen Programm, mit leuchtendem, verführerischem, schmeichelndem Celloklang von makelloser Schönheit.

