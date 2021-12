Türchen 8: Symbol für alles und nichts

Öffnen Sie jeden Tag ein Türchen in unserem digitalen Adventskalender 2021: Dieses Mal geht es um weihnachtliche Symbole und ihre Legenden. Heute: Die Zuckerstange

Lange Zeit habe ich nichts anfangen können mit dem geringelten Spazierstock, der auf vielen amerikanischen Weihnachtsbildern zu sehen ist. Die rot-weiß gestreiften Dinger sahen für mich aus, als ob sie zu den Utensilien eines Zirkusclowns gehörten und nicht zu den Gaben des Weihnachtsmannes. Bis ich eines Tages herausfand, dass es sich um eine Süßigkeit handelt. "Candy Cane" oder "Peppermint Stick" nennen es die Amerikaner. Inzwischen sind sie auch in Deutschland zu haben, aber da ich keinen Pfefferminz mag, lasse ich die Finger davon.





Verführerisch bunt und süß: die Zuckerstange. Foto: Henning Kaiser/dpa

Googelt man Bilder zum deutschen Suchbegriff " Weihnachten", muss man schon eine Weile scrollen, bis die Zuckerstangen erscheinen. Sucht man hingegen nach "Christmas", sind sie schon auf den ersten Bildern zu sehen. Aufgrund ihrer gebogenen Form lassen sich die Zuckerstangen leicht an einen Weihnachtsbaum hängen, aber auch in ein Gesteck, in einen Kranz oder in eine Schleife an einem Geschenkpaket kann man sie problemlos hineinpfriemeln. Der 26. Dezember ist in den USA der offizielle Candy Cane Day, es gibt einen belanglosen Weihnachtsfilm mit dem Namen "Candy Cane Christmas", einen Weihnachtskrimi mit dem schönen Titel "Cadaver on Candy Cane Lane", und es gibt zahlreiche Legenden über die Entstehung und die ungewöhnliche Form der Süßigkeit. Die bekanntesten suchen den Ursprung der Tradition in Deutschland. Wo auch sonst?

Die Legende von Chormeister aus Köln

Um das Jahr 1670 herum soll demnach ein Chormeister am Kölner Dom auf die Idee gekommen sein, den Chorknaben während des Krippenspiels mit Süßigkeiten den Mund zu stopfen, um sie davon abzuhalten, während der Messe Unfug zu treiben. Zu diesem Zwecke habe er bei einem örtlichen Zuckerbäcker die Stangen in der Form eines Hirtenstabs bestellt. Das sollte seiner Idee einen frommen Anstrich geben, eine Anspielung auf die Hirten auf dem Feld oder auf Jesus, den Guten Hirten.

Der Advent war damals nämlich eine Fastenzeit und Süßigkeiten eigentlich streng verboten. Aus dem Einfall des Chormeisters entwickelte sich mit der Zeit der Brauch, bei Krippenspielen Zuckerstangen an Kinder zu verteilen. Später wurde die hakenförmige Süßigkeit zum Christbaumschmuck. Der deutsche Einwanderer August Imgard soll in Amerika im Jahr 1847 den ersten Christbaum in den USA aufgestellt und ihn mit Zuckerstangen aus seiner deutschen Heimat geschmückt haben, behauptet die National Confectioners Association. die Vereinigung der Süßwarenhersteller der USA.

Das alles ist zu schön, um wahr zu sein. Es handelt sich bei dieser Geschichte um eine derjenigen Erzählungen, die einer relativ modernen Erscheinung eine uralte Tradition andichten will. Zucker war im 17. Jahrhundert für normale Menschen ein Luxusgut, daher waren Apfel, Nuss und Mandelkern tatsächlich noch begehrte Leckereien. Mal eben eine Runde Zuckerstangen für den Chor zu ordern, das wäre eine teure Angelegenheit geworden. Außerdem hatte man damals ganz andere Methoden, um Kinder zur Ruhe zu bringen. Stöcke spielten dabei eine Rolle, diese waren aber nicht aus Zucker. In älteren deutschen Quellen finden sich zudem keine Hinweise auf die gebogene Stange als weihnachtliche Süßigkeit oder als Baumschmuck, wie Felicitas Höptner, die Leiterin des Deutschen Weihnachtsmuseums in Rothenburg on der Tauber, weiß. Der Deutsch-Amerikaner Imgard schmückte zwar tatsächlich einen Baum, aber nicht mit Candy Canes, sondern mit Lebkuchenfiguren.

Lesen Sie dazu auch

Die Bewohner dieses Hauses in Brooklyns Stadtteil Dyker Heights sind schon weit über New York hinaus bekannt für ihre opulente Weihnachtsdekoration. Zuckerstangen gibt es nämlich jetzt auch schon beleuchtet. Foto: Mark Lennihan, AP/dpa

Aus amerikanischer Sicht stammt das meiste, was zum Christfest gehört, ohnehin aus Deutschland. Der Christbaum und die Christbaumkugeln zum Beispiel. Santa Claus hat sich zwar aus dem niederländischen Sinterklaas entwickelt, aber von Dutch zu Deutsch ist es ja nur ein kleiner Schritt. Der alpenländische Krampus ist auch schon in den USA heimisch geworden. Warum sollte nicht auch die ur-amerikanische Zuckerstange aus dem Teil der Welt eingereist sein, in dem all die anderen weihnachtlichen Dinge ihren Ursprung haben?

Blut und Zucker

Aber es gibt auch eine Legende, die die Entstehung der Zuckerstange nach England verlegt, in die Zeit, als die Puritaner unter der Führung Oliver Cromwells das Land regierten. Damals war Weihnachten als "heidnisches Fest" verboten, viele Menschen feierten es heimlich. Die Zuckerstange, so die Legende, soll das geheime Erkennungszeichen dieser weihnachtlichen Undergrounds gewesen sein. Die Form ähnelt dem Buchstaben J und stehe daher für Jesus. Der harte Karamellzucker soll, wer würde daran zweifeln, das feste Fundament der Kirche symbolisieren. Die weiße Farbe steht für die Reinheit Christi, die rote für sein Blut, das er für die Menschen vergoss. Aber es wird noch besser: Die drei dünnen roten Streifen sollen an die Striemen erinnern, die die Geißeln der Folterknechte auf der Haut des Herrn zurückließen, der dickere soll die Einzigartigkeit Jesu hervorheben. Sogar der Pfefferminzgeschmack hätte demnach eine tiefere Bedeutung: Er soll an das Ysop-Kraut erinnern, das mehrfach in der Bibel erwähnt wird und für Reinigung steht. Mit dieser Methode könnte man auch einen Döner zum religiösen Symbol erklären.

Prinz George verlässt die Kirche mit einer Zuckerstange. Foto: Str, dpa

Auch wenn fromme Schriftsteller und Blogger nach wie vor diese Mythen verbreiten und bedauern, dass aus dem heiligen Mysterium heute ein banaler Lutscher geworden ist, so ist es wohl tatsächlich anders herum. Die frommen und fantasievoll konstruierten Deutungen sind eine Erfindung unserer Zeit und wollen einem simplen Bonbon eine sakrale Funktion andichten. Man kann es ja verstehen. Die Menschen lieben mystische Erklärungen. Es kann doch nicht sein, dass etwas (in den USA) so Typisches für das Weihnachtsfest gar keine tiefere Bedeutung hat. Zumal eine Süßigkeit, die so ungewöhnlich aussieht.

Warum nicht aus Ägypten?

Aber christliche Deuter sind nicht die Einzigen, die Anspruch auf die Zuckerstange erheben könnten. Es gibt schließlich auch eine Gruppe von Leuten, die alle weihnachtlichen Bräuche heidnisch herleiten möchte. Die könnten sich genauso gut eine Zuckerstangen-Tradition ausdenken. Warum sollten sich die alten Germanen zum Sonnwendfest nicht mit rot-weiß geringelten Haken gegenseitig die Geschenke weggeangelt haben?

Warum aber so kurz greifen? Es gibt viel überzeugendere Spuren, die noch viel weiter zurück in die Vergangenheit verweisen. Zu den Insignien der Pharaonen gehörte auch ein geringelter Krummstab, ursprünglich ein Arbeitsgerät der Schafhirten des Ostdeltas, mit dem sie ein Schaf an den Beinen aus der Herde holten. Und dieser Hirtenstab sieht fast genauso aus wie unsere Zuckerstange, und die steht bekanntlich, siehe Köln, für die Hirten, die zur Krippe kamen. Klar, schon die alten Ägypter haben Weihnachten gefeiert, und sie fanden das Fest so toll, dass ihr Oberhaupt sogar ein Candy Cane als Insignium der Macht mit sich herumtrug. Mit ein bisschen Fantasie geht alles!

Ein Bonbon ist ein Bonbon

Aber das ist natürlich alles gar nicht wahr. Wahr ist vielmehr, dass die Zuckerstange in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Amerika auftaucht und anfangs einfach nur weiß war. Erst um die Jahrhundertwende setzt sich dann das rot-weiße Ringelmuster durch. Einen realen christlichen Bezug gibt es aber doch. Ursprünglich wurden die Zuckerstangen von Hand gefertigt. Maschinen waren lange Zeit nicht in der Lage, die Biegung des gehärteten Zuckers hinzukriegen. Erst ein katholischer Priester namens Gregory Harding Keller erfand schließlich einen Apparat, mit dem es funktionierte. Ein bisschen wirkt die Hand Gottes also doch mit.

Das Weihnachtslied zum Thema: Candy Cane Lane - Sia

Die australische Popsängerin Sia besingt die Zuckerstange (ohne alle Legenden) auf ihrem Album "Everyday is Christmas".

Morgen dürfen wir küssen, knutschen, busseln – aber bitte nur unter dem Mistelzweig.