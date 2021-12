Türchen 22: Unser weihnachtliches Kunstwerk

Öffnen Sie jeden Tag ein Türchen in unserem digitalen Adventskalender 2021: Dieses Mal geht es um weihnachtliche Symbole und ihre Legenden. Heute: Der Christbaum.

Früher war alles besser? Aufmerksame Leser meiner Kolumne haben bemerkt, dass ich in puncto Weihnachten nicht diese Meinung vertrete. In einer Hinsicht aber habe ich schon Sehnsucht nach der guten alten (Weihnachts-)Zeit, die ich auch noch selbst erlebt habe: Früher dufteten die Christbäume viel intensiver. Das heißt eigentlich, sie dufteten überhaupt nach etwas, nämlich nach Tannenwald, während unsere Nordmanntannen heute geruchlos sind. Sie halten sich lange, sehen schön aus, aber leider fehlt ihnen das gewisse Etwas, das die Nase so erfreut.

Das Seltsame daran ist, dass auch meine Eltern schon Nordmanntannen gekauft haben, soweit ich mich zurückerinnern kann. Meine olfaktorische Nostalgie müsste sich also auf sehr weit zurückreichende Christbaumerlebnisse beziehen. Jedenfalls kommt es mir so vor, als wäre früher das Haus voller Tannenduft gewesen, sobald wir dem Baum ins Haus geholt und aus seinem Netz befreit haben. Was uns das Gedächtnis manchmal für Streiche spielt …

Ein Baum mit vielen Wurzeln

Mit oder ohne Duft, der Weihnachtsbaum ist heute das Symbol schlechthin für das Fest. Ich brauche wohl nicht extra zu betonen, was bei der Google-Bildersuche zum Thema Weihnachten als Allererstes erscheint und auf den meisten Bildern zu sehen ist. Ja genau, er. So sehr steht er im Mittelpunkt des Festes, dass fundamentalistische Vertreter anderer Religionen ihn als christliches Symbol verbannen wollen wie das Kruzifix. In den USA führen Atheisten erbitterte juristische Feldzüge gegen das Aufstellen von Christbäumen im öffentlichen Raum, weil sie das für einen Verstoß gegen das Gebot der Trennung von Staat und Kirche halten. Einige christliche Fundamentalisten wiederum lehnen ihn ab, weil sie in ihm einen heidnischen Brauch sehen. Was ist er nun?

Ein prachtvoller Christbaum vor dem Rathaus in Rain. Foto: Achim Mayinger

Ich würde sagen, weder das eine noch das andere. Ein aus der Bibel überliefertes Symbol für den christlichen Glauben ist er sicher nicht, und die Herleitungen aus heidnischem Brauchtum steht auf sehr wackeligen Beinen. Der Stammbaum des Weihnachtsbaums weist Lücken auf. Christliche Brauchtumsforscher leiten ihm vom Paradiesbaum ab, der im Mittelalter am 24. Dezember in den Kirchen aufgestellt wurde. Später stellten Handwerker solche Bäume in oder vor ihren Zunfthäusern auf. Noch später übernahmen wohlhabende Familien den Brauch in ihren privaten Häusern. Es ist bekannt, dass die Kirche gegen das Aufstellen von Christbäumen wetterte, als dies im 17. Jahrhundert in Mode kamen. Solche "Lappalien" würden nur vom Wichtigsten ablenken, dem Wort Gottes nämlich. Und die heidnische Linie?

Auch wenn es zutreffen mag, dass über Jahrtausende hinweg die Menschen ihr Heim im Winter mit immergrünen Pflanzen schmückten (das wird gerne so behauptet, meist ohne Belege zu liefern) dann macht das das Aufstellen eines Christbaums noch nicht zum Götzendienst. Pflanzen sind der älteste und am leichtesten verfügbare Schuck, den die Natur uns bietet. Wäre dann ein Blumenstrauß oder ein Kaktus auf dem Fensterbrett auch ein heidnisches Symbol? Gläubig oder ungläubig, in der Steinzeit oder im 21. Jahrhundert – im Winter freuen sich die Menschen ganz besonders über etwas Grünes, und nur ein paar Miesepeter haben daran etwas auszusetzen. Vielleicht können wir uns darauf einigen, dass der Weihnachtsbaum christliche, heidnische und weltliche Wurzeln hat und dennoch oder gerade deshalb eine ganz besondere Weihnachtstradition ist?

Kein Fest ohne Baum

Laut Umfragen denken mehr als drei Viertel aller Deutschen zuerst an den Christbaum, wenn von Weihnachten die Rede ist. Ein Fest ohne den Baum ist schwer vorstellbar, vielleicht sogar schwerer als eines ohne Geschenke, ganz zu schweigen von einem Fest ohne Jesus. Was macht ihn aber so besonders? Weihnachtliche Embleme gibt es in Hülle und Fülle, viele verschiedene Symbole habe ich in diesem Adventskalender vorgestellt. Sie alle sind mehr oder weniger unveränderlich. Eine Weihnachtspyramide aus dem Erzgebirge oder eine Engelsfigur holen wir Ende November vom Dachboden oder aus dem Keller. Wir nehmen die geliebten Gegenstände vorsichtig aus der Kiste, putzen vielleicht ein wenig daran herum und stellen sie auf. Das war es dann. Nicht so der Weihnachtsbaum.

Was kommt an den Christbaum? Foto: Hauke-Christian Dittrich, dpa

Der muss - wenn es sich nicht um einem Plastikbaum handelt - alle Jahre wieder neu gekauft werden. Schon das ist ein Ritual. Die Auswahl fällt schwer, vor allem wenn es gerade regnet, der Boden matschig ist und die Zweige tropfnass. Meistens ist ja schlechtes Wetter, wenn wir losziehen. Bibbernd laufen wir von einem Baum zum anderen: Dieser ist schön groß, aber zu buschig, er lässt sich nur schwer schmücken. Der da drüben ist zu kahl, ein dritter schief gewachsen, ein vierter zu mickerig. Der hier wäre gut, aber er hat an einer Seite eine schwierige Stelle, die muss zur Wand gedreht werden. Das lässt sich machen. Also, den nehmen wir! Der Verkäufer bugsiert ihn durch seinen Trichter in das Netz, und dann ins Auto damit, oder auf den Dachträger, vooorsichtig, vorsichtig, habe ich gesagt, ja, so ist es gut.

Und jetzt ab nach Hause. Dort kommt er am besten in den Keller. Er soll weder zu kühl noch zu warm stehen, und wenn er die Tage bis Weihnachten in einem Eimer mit Wasser verbringen kann, dann hält er sich länger. Dumm nur, wenn der Baum erst in letzter Minute gekauft wird, dann sind die besten (genauer: alle einigermaßen akzeptablen) schon weg. Ein beliebtes Motiv für Weihnachtsgeschichten übrigens - Papa hat vergessen, den Baum zu besorgen und zieht erst am Morgen des 24. Dezembers los. Ich gehöre ja nicht zu diesen Vätern …

Für Schönheit muss man leiden

Aber zurück zu unserem Baum. Der steht jetzt im Keller und wartet, bis seine große Stunde kommt. Je nachdem, wie lange die Familie zum Schmücken braucht, wird er am 22. oder 23. Dezember aus seinem Netz befreit und aufgestellt. Auch das ist eine Wissenschaft für sich. Steht er auch wirklich gerade, warum wirkt er von links aus gesehen so schief? Vielleicht noch ein bisschen nach hinten drücken? So, jetzt sieht es gut aus. Erst einmal muss er nach der langen Zeit im Netz wieder in Form kommen. Danach drehen wir ihn in die endgültige Position. Da war doch diese eine Stelle - aber wenn die hinten an der Wand ist, dann sieht er wieder so krumm aus. Also noch einmal von vorne. Das kann ganz schön Nerven kosten, und dabei haben wir noch nicht einmal mit dem Schmücken begonnen …

Die Volkskundlerin Ingeborg Weber-Kellermann berichtet, dass Ihr Großvater drei Tage zum Schmücken des Baums benötigt habe. Er besaß nämlich etwas ganz Besonderes: einen drehbaren Christbaumständer. Diese Hightech-Halter waren schon Ende des 19. Jahrhunderts für anspruchsvolle Weihnachtsfreunde erfunden worden. Anspruchsvoll war auch die Arbeit, die dieses Wunderding seinen stolzen Besitzern machte. Der Baum musste kerzengerade stehen, damit er bei den Umdrehungen nicht kippte. Der Schmuck musste so verteilt sein, dass der Baum von allen Seiten ansehnlich war. Man brauchte also makellose Exemplare und ein gutes Auge beim Schmücken. Dafür erfreuten diese Ständer die Familie auch noch mit weihnachtlichen Klängen, denn es waren Spieluhren darin eingebaut.

Wenn der Christbaum sich dreht

Auch wer kein solches Wunderding sein Eigen nennt, für den kann das Schmücken ein ganz besonderer Moment sein. Eine Herausforderung, wie Politiker und Manager heute gerne sagen. Die Kugeln, die Ketten, die Vögel, die Tannenzapfen, die Engel, und was sich noch in den Kartons befindet, werden nun herausgeholt und auf dem Baum verteilt. Das ist ein schöpferischer Prozess, in dem wir unser kreatives Potential ausleben können. Rustikal mit Strohsternen und Holzfigürchen, oder lieber ein edler Baum ganz in Silber und Gold? Jahr für Jahr das Gleiche oder immer wieder anders? Egal, erlaubt ist, was gefällt! Auch wer schon seit Langem immer wieder denselben Schmuck verwendet, wird feststellen, dass der Baum jedes Jahr ein bisschen anders aussieht, jedes Jahr schöner als der im vorigen Jahr.

Aber bis es erst einmal so weit ist, was kann da nicht alles passieren! "Herausforderung" heißt ja zu Deutsch "Problem" oder "Plage". Das beginnt schon beim Auspacken. Bei der einen Kugel ist die Aufhängung kaputt, bei den anderen zu kurz. Diese hat einen Sprung, jene hat einen Wachstropfen abbekommen. Die schöne mit den grün-silbernen Muster hängt viel zu weit hinten, die muss mehr nach vorne, damit man sie besser sehen kann. Vorsicht, du lässt sie ja fallen … Vorsicht, die Kugel hier hängt viel zu dicht über der Kerze, wenn die angezündet wird, geht sie kaputt. Wo ist denn mein Mops? Den albernen Mops habe ich ganz nach hinten gehängt, der ist überhaupt nicht weihnachtlich. Was, nicht weihnachtlich? Die Holzfiguren von deiner Oma sind auch nicht weihnachtlich. Die sind schon ganz abgeblättert, so altes Zeug hat echt nichts auf dem Weihnachtsbaum verloren. Kommt der Stern oder der Engel auf die Spitze? Stern! Engel! Stern! Den Stern hatten wir doch letztes Jahr. Na gut, Engel. Mist, der ist ja schief. Das liegt am Baum, nicht am Engel. Nein, das liegt werden am Baum, noch am Engel, sondern an dir … Ich halte an dieser Stelle lieber ein, jeder kann sich ja vorstellen, wie es weitergeht. Aber am Ende ist es dann doch der schönste Baum, den wir je hatten.

Genau das aber ist es, was den Christbaum so besonders macht. Die Weihnachtspyramide, der Nussknacker und das Räuchermännchen, so schön sie auch sind - sie sehen jedes Weihnachtsfest gleich aus. Der Baum aber entsteht jedes Jahr neu - ganz genau so, wie wir es wollen (na ja, fast genauso). Er ist das persönlichste unter den weihnachtlichen Symbolen, das in ganz besonderem Maße unsere eigene Handschrift trägt. Selbst wenn er nicht duftet.

Das Weihnachtslied zum Thema: O Tannenbaum, du trägst ein' grünen Zweig

"O Tannenbaum" und "Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen“ kennt jeder. Unser heutiges Lied von 1812 beginnt auch mit den Worten "O Tannenbaum", aber es dann geht es ganz anders weiter - in Moll. Ursprünglich war es nicht als Weihnachtslied gedacht. Hier eine sehr ungewöhnliche Version.

