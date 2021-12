Türchen 3: Immer wieder Weihnachten retten

Öffnen Sie jeden Tag ein Türchen in unserem digitalen Adventskalender 2021: Dieses Mal geht es um weihnachtliche Symbole und ihre Legenden. Heute: Das Rentier

Aufmerksame Leser meiner Kolumne kennen Dasher und Dancer und Prancer und Vixen, Cupid und Commet und Donner und Blitzen. Für diejenige, die neu dabei sind oder es schon wieder vergessen haben: das sind die Rentiere von Santa Claus. Für deutsche Ohren klingen zwei der Namen vertraut, ein anderer vielleicht etwas unpassend für den gesetzten älteren Herren, dessen Schlitten sie ziehen. Ich gebe es zu, ich musste auch grinsen, als ich es zu ersten Mal gehört habe. Zu Unrecht. „Vixen“ heißt im englischen zunächst einmal Füchsin. Es kann auch eine energische, scharfzüngige oder sexuell aktive Frau bezeichnen, aber das führt uns schon wieder weg von den Rentieren, um die es hier eigentlich gehen soll.

Vixen bringt Santa Claus in Fahrt

Geprägt hat die Namen höchstwahrscheinlich der amerikanische Gelehrte und Gelegenheitsdichter Clement Clark Moore. Sicher ist es nicht, aber wahrscheinlich war er es, der 1823 anonym das Gedicht „A Visit from St. Nicholas“ veröffentlichte und damit den Grundstein für das amerikanische Santa-Claus-Brauchtum legte. In den USA ist das Werk über den Besuch des alten Herren in der Weihnachtszeit nach wie vor allgegenwärtig. Allein die Anfangszeile "'Twas the night before Christmas" ist unzählige Male zitiert und parodiert worden. In den Versen werden Santa und seine Rentiere als winzig klein beschrieben. Eine seltsame Idee, die keinen Bestand hatte. Ansonsten hat sich das damals geschaffene Bild von Gabenbringer und seinen Zugtieren im Wesentlichen erhalten. Moore war aber nicht der erste, der sich den Weihnachtsmann in einem Rentierschlitten vorstellte. Zwei Jahre vor seinem Klassiker erschien in New York ein anderes, nicht so viel beachtetes Gedicht über „Old Santeclaus“, der in einem Rentierschlitten fährt. Sein Gefährt wird allerdings nur von einem Rentier gezogen und fliegt auch nicht. Moore, der ebenfalls in New York lebte, dürfte sich durch diese bebilderten Verse inspiriert haben.





Das Rentier in einem Vorgarten in Wemding Foto: Alf-Udo Foge

1902 nahm sich ein anderer berühmter amerikanischer Autor des Themas an. L. Frank Baum, bekannt durch seinen „Zauberer von Oz“, verfasste eine Lebensgeschichte von Santa Claus. Bei ihm heißen die Rentiere allerdings Flossie und Glossie, Racer und Pacer, Fearless und Peerless, Ready und Steady, Feckless und Speckless. In Verfilmungen der Geschichte ließ man diese Namen später weg und reduzierte die Anzahl auf acht, um nicht mit der inzwischen als kanonisch geltenden Version von Moore in Konflikt zu geraten.

Rudolphs Ruhm

Das “berühmteste Rentier von allen” ist natürlich Rudolph mit der roten Nase. Der stieß im Jahr 1939 zu Santas Crew. Rudolph wird wegen seiner leuchtend roten Nase von den Altersgenossen verspottet. Erst nachdem er Santas Rentieren im Nebel voranleuchten darf, wird er für voll genommen. Ohne das Licht hätte Santa Claus den Weg zu den Kindern nicht gefunden. Rudolph hat Weihnachten gerettet. So wie ihr Held, der um Anerkennung kämpfen musste, wurde auch die Geschichte nicht über Nacht zum großen Erfolg. Ihr Schöpfer musste einiges durchmachen, bis er die Welt von seiner Idee überzeugen konnte. Dabei passt die Story von dem Außenseiter, der plötzlich die Chance bekommt, sein Talent in den Dienst der guten Sache zu stellen, doch hervorragend in die Weihnachtszeit. Erfunden hat Rudolph ein frustrierter Werbetexter namens Robert L. May. Der phantasie- und sprachbegabte junge Mann wollte mehr als nur Kaufhauskataloge betexten. Er stammte aus einem begüterten Elternhaus, hatte studiert, aber Familie hatte durch die Große Depression ihr Geld verloren. Als sein Boss bei der Kaufhauskette Montgomery Ward ihn beauftragte, ein Kinderbuch zu schreiben, war das seine Chance. Die Firma wollte etwas mit Tieren, etwas Fröhliches, etwas, das man den Kindern schenken konnte, die zu Weihnachten mit ihren Eltern in das Kaufhaus kamen, um Santa Claus ihre Wünsche ins Ohr zu flüstern. May machte sich an die Arbeit.

Es war eine schwere Zeit für ihn, denn seine Frau war an Krebs erkrankt, die Behandlung war teuer. Die gemeinsame Tochter Barbara war damals erst vier Jahre alt. Ihr las er seine Verse als erstes vor, mit ihr und seinem Kollegen, dem Zeichner Denver Gillen, ging er in den Zoo um zu sehen, wie so ein Rentier überhaupt aussieht. Als Mays Frau schließlich starb, bot ihm sein Chef an, die Arbeit an dem Buch abzugeben, aber May lehnte ab. „Ich brauche Rudolph jetzt mehr als je zuvor“ soll er gesagt haben.

Außenseiter macht Außenseiter zum Helden

May, der als Junge schüchtern gewesen war und wusste, was es heißt, ein Außenseiter zu sein, verarbeitete seine eigenen Erfahrungen. Das fertige Manuskript soll den Kaufhauschef nicht begeistert zu haben. Doch der lag falsch mit seiner Skepsis. Die Kinder liebten den kleinen Helden und Montgomery Ward verteilte in der ersten Saison 2,4 Millionen Exemplare. Später stieg die Auflage auf insgesamt sechs Millionen. Obwohl diese Bücher von der Kaufhauskette verschenkt wurden, fand sich später ein Verleger, der das Buch nachdruckte und verkaufte. Das war ein Risiko. Viele hatten abgelehnt, ein Buch in ihr Programm aufzunehmen, das zuvor kostenlos zu haben gewesen war.





Rentiere gibt es in vielen Macharten - auch in Filz Foto: Achim Mayinger

Der ganz große Erfolg für Rudolph kam aber erst, nachdem May 1948 seinen Schwager, den Songwriter Johnny Marks dazu gebracht hatte, Rudolph musikalisch zu verewigen. Auch hier gab es anfangs Probleme. Mehrere Künstler lehnten das Stück ab. Auch der „singende Cowboy“ Gene Autry hatte zunächst kein Interesse, aber seine Frau überredete ihn, „Rudolph the Red-Nosed Reindeer“ aufzunehmen. Hätte er das nicht getan, wäre das liebenswerte Rentier vielleicht wieder in der Versenkung verschwunden. So aber landete Autry 1949 einen Nummer-Eins-Hit, Rudolph ging in die Geschichte ein und Marks wurde zum Spezialisten für Weihnachtslieder. Es folgten zahlreiche Cover-Versionen, Trickfilme und Parodien. Rudolph wurde auch über die Grenzen der USA bekannt und damit auch die Vorstellung, dass der Weihnachtsmann einen Schlitten fährt, der von Rentieren gezogen wird.

Bei Hitze müssen Boomer ran

Nicht überall folgen die Gabenbringer dem amerikanischen Beispiel. In Australien, wo Weihnachten mitten in den Sommer fällt, wäre es für Rentiere viel zu heiß. Ein australisches Weihnachtslied erzählt von den „Six white Boomers“, den sechs schneeweißen, männlichen Kängurus, die Down Under den Job übernehmen. Bei den frankophonen Cajuns im US-Bundesstaat Louisiana, ziehen Alligatoren eine fliegende Pirogue, ein Boot, mit dem die Einheimischen in den Sümpfen herumschippern. Darin sitzt nicht Santa Claus, sondern Père Noël. Der niederländische Sinterclaas, von dem Santa Claus in direkter Linie abstammt, kommt „aus Spanien“ mit einem Schiff gefahren und reitet nach seiner Landung hoch zu Ross zu den Kindern. St. Nikolaus nimmt in manchen deutschsprachigen Regionen mit einem Esel vorlieb und der deutsche Weihnachtsmann, der stapft zu Fuß durch den Schnee. (Beim Christkind weiß man es nicht so genau, vermutlich erscheint es einfach und verschwindet nach getaner Arbeit wieder.)

Knacken statt klingeln

Die Rentiere, die Santas Schlitten ziehen, haben auch einen unverwechselbaren Sound, wie alle amerikanischen Kinder wissen. An ihrem Zaumzeug hängen kleine Glöckchen die ein leises Klingeln von sich geben. Der Mitte des 19. Jahrhunderts geschriebene Christmas-Hit „Jingle Bells“ dient als akustischer Verstärker, obwohl es nicht um den Schlitten des Weihnachtsmannes geht. Echte Rentiere machen auch Geräusche, wenn sie sich fortbewegen – sie knacken beim Gehen mit den Knien, was weniger weihnachtlich klingt.

Auch wenn sie nicht fliegen können, sind Rentiere höchst interessante Lebewesen. Sie haben sich an das Leben im hohen Norden angepasst und legen in riesigen Herden tausende von Kilometern zurück, um Futter zu finden und um im Winter in weiter südliche Gefilde zu gelangen. So weit wie sie rennt kein anderes Landsäugetier, darum war es eigentlich gar nicht so verkehrt, dass ich früher glaubte, ihr Name käme von der Art ihrer Fortbewegung. Auch ihre Nasen sind etwas Besonderes. Nicht, weil sie rot leuchten, sondern weil sie damit die Atemluft erwärmen können, bevor sie in die Lunge gelangt. Sie sind die einzige Hirschart, bei denen auch die Weibchen ein Geweih tragen. Die männlichen Tiere werfen ihr Geweih schon im Herbst oder frühen Winter ab, die Kühe dagegen erst im Frühling oder Sommer. Da die Weihnachts-Rentiere allesamt Geweihe tragen, müssten sie eigentlich alle weiblich sein. Rentiere sind auch die einzige Hirschart, die der Mensch domestizieren konnte. Viele Volker des Nordens lebten früher von der Rentierzucht, wobei sie alles verwerteten, was das Tier zu bieten hatte, sogar das Blut, das sie tranken. Sie nutzten Rentiere auch zum Ziehen von Schlitten, dieser Teil der Santa-Claus-Legende ist also durchaus realistisch.

Klimawandel – für Rentiere tödlich

Das Beispiel von Rudolph, dem Rentier mit der roten Nase lehrt, dass jeder zu etwas nützlich sein kann – gerade auch diejenigen, die nicht so sind wie alle anderen. Jeder kann es schaffen. Das ist der amerikanische Traum, den Rudolph und sein Schöpfer Robert L May für sich verwirklicht haben. Die Rentiere sind in Amerika aber auch ein Symbol für totale Verrechtlichung der Gesellschaft. Zwar sind viele Bürger der USA religiös, aber offiziell gilt im Land die Trennung von Staat und Kirche. Daher klagen Bürgerrechtler regelmäßig, wenn öffentliche Gebäude weihnachtlich dekoriert werden. Weil derartige Prozesse regelmäßig stattfinden, hat die Rechtsprechung inzwischen genaue Kriterien entwickelt, was als „religiös“ verboten und was als „saisonal“ erlaubt ist. US-Juristen sprechen von der Rentier-Regel: Ein Weihnachtsbaum (religiös) darf stehenbleiben, wenn um ihn herum ein paar Rentiere (saisonal) gruppiert sind. So retten Rentiere auch heute noch immer wieder von Neuem das Weihnachtsfest.

Doch die treuen Helfer des Weihnachtsmannes haben selbst Hilfe nötig. Da der Klimawandel sich in dem Lebensraum der Rentiere besonders stark auswirkt, ist die Gattung akut bedroht. Die Arktis erwärmt sich doppelt so schnell wie der Rest der Erde. Immer häufiger regnet es dort, anstatt zu schneien. Wenn es dann wieder friert, bildet sich eine Eisschicht über dem Bode. Die Rentiere kommen nicht mehr an die Flechten und Moose, von denen sie sich ernähren, viele von ihnen verhungern. Da auch kein Rudolph und kein Weihnachtsmann hier Abhilfe schaffen können, ist der Mensch gefragt.



Das Weihnachtslied zum Thema: Six White Boomers

Weil das Lied von Rudolph wohl allgemein bekannt ist, hier die australische Version mit den sechs weißen Kängurus, die Santas Schlitten im Hochsommer ziehen. Ein Lied von 1960.

Morgen begeben wir uns unter die Erde, dorthin wo es dunkel und gefährlich ist – und wir verstehen, warum das Weihnachtsfest für die Bergleute so wichtig war.