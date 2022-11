Zwangspause für Lkw-Fahrer auf der B15 bei Ebermergen

Eine Kontrolle auf der B25 bei Ebermergen beschert einer Spedition aus Luxemburg Ärger. Der Fahrer muss auf einem Parkplatz über Nacht stehen bleiben.

Reichlich Ärger kommt auf einen Spediteur aus Luxemburg zu. Ein Fahrer der Firma hatte mit einem Gliederzug bei einem bayerischen Hersteller drei Anhänger geladen und kam am Montagnachmittag auf der Fahrt zur Auslieferung an Händler in Norddeutschland auf der B25 bei Ebermergen in eine Kontrolle. Es stellte sich heraus, was die Beamten bei der ersten Einschätzung bereits geahnt hatten: Die tatsächliche Länge des Zuges, die bis maximal 18,75 Meter zulässig ist, lag bei über 20 Meter, inklusive der nach hinten überstehenden Deichsel eines geladenen Anhängers sogar bei über 21 Meter.

Lkw bei Ebermergen hatte Überlänge und war ohne Genehmigung unterwegs

Eine Ausnahmegenehmigung einer deutschen Straßenverkehrsbehörde für den Lkw-Zug und für die Ladung lag nicht vor. In der Konstellation mit drei Anhängern, die als teilbare Ladung gelten, wäre der Zug ohnehin nicht genehmigungsfähig. Die Spedition hatte so versucht, sich einen zweiten Transport zu ersparen um damit einen entsprechenden finanziellen Vorteil zu erlangen. Der Fahrer des Lkw musste über Nacht eine Zwangspause auf dem Parkplatz einlegen und am Dienstagmorgen einen der drei Anhänger bei einem Landmaschinenhändler in der Nähe abstellen, bevor er mit eingezogener Brückenverlängerung seine Fahrt fortsetzen konnte.

Während der Fahrer eine Sicherheitsleistung in geringer Höhe hinterlegen musste, wird gegen die verantwortliche Firma in Luxemburg ein europaweit vollstreckbares Verfahren zur Einziehung von Taterträgen (Gewinnabschöpfung) eröffnet. (AZ)