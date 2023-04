Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer in Erlingshofen

Der Polizei fällt in Erlingshofen ein Autofahrer auf. Der steht unter Alkohol. Hat der Mann einen Führerschein?

Eine Streife der Polizei hat in der Nacht auf Montag in Erlingshofen einen offenbar betrunkenen Autofahrer erwischt. Der Mann fiel den Beamten gegen Mitternacht in der Dorfstraße auf, weil er keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Bei der folgenden Kontrolle stellten die Polizisten bei dem 29-Jährigen, der aus Osteuropa stammt und mit einem Auto unterwegs war, das in einem anderen Land zugelassen ist, deutlichen Alkoholgeruch fest.

Trotz mehrfacher Versuche war kein Atemalkoholtest möglich. Die Gesetzeshüter unterbanden eine Weiterfahrt und stellten den Autoschlüssel sicher. Ein Arzt nahm dem Mann Blut ab, damit der Promillewert bestimmt werden konnte. Da der Mann keinen Führerschein vorweisen konnte, wird auch diesbezüglich ermittelt. (AZ)