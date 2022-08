Erlingshofen

17:30 Uhr

Sperrung der B16 in Erlingshofen: Lastwagen auf Abwegen machen Ärger

In der B16-Ortsdurchfahrt von Donaumünster/Erlingshofen wird der Asphalt erneuert. Die Arbeiten laufen auf vollen Touren.

Plus Die Ortsdurchfahrt von Donaumünster/Erlingshofen ist gesperrt. Doch an die Umleitung halten sich nicht alle. Die Polizei will auf Schleichwegen nun stärker kontrollieren.

Von Wolfgang Widemann

Die B16-Ortsdurchfahrt in Donaumünster/Erlingshofen ist seit Montagvormittag wegen einer Baustelle gesperrt. Der Verkehr wird großräumig umgeleitet. Dies geschieht mithilfe zahlreicher Schilder in den Landkreisen Donau-Ries und Dillingen. Jedoch: Eine Reihe von Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmern schert sich kaum bis gar nicht darum.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen