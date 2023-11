Auto rutscht in Flotzheim über Eisplatte

Ein Fahranfänger verliert in Flotzheim die Kontrolle über seinen Wagen und verursacht einen Unfall. Es entsteht Blechschaden.

Als er mit seinem Pkw abbiegen wollte, hat ein junger Mann am Montag in Flotzheim einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, wollte der 19-Jährige um 22.45 vom Pfarrgarten nach links in die Hauptstraße einfahren. Dabei verlor er wegen einer Eisplatte im Kurvenbereich die Haftung.

Das Auto drehte sich und rutschte gegen eine Laterne am gegenüberliegenden Straßenrand. Der junge Mann blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 4000 Euro. (AZ)

