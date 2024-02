Unbekannter schlägt Fensterscheiben an Sportheim ein

In Flotzheim hat ein Unbekannter das Vereinsheim des FSV beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Freitag das Vereinsheim des FSV Flotzheim mutwillig beschädigt. Wie die Polizei berichtet, schlug der Täter zwei Fensterscheiben an dem Gebäude außerhalb des Orts ein. Das Motiv ist unklar. Einen Einbruchversuch hält die Polizei für unwahrscheinlich. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)