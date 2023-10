Fußball-Bayernliga

Der TSV Rain sucht nach wie vor nach einem Trainer

Plus Nach zwei Siegen in Folge zeigt der Trend nach oben. Gegen Kirchanschöring muss sich das Team dennoch steigern. Interimstrainer Reichherzer sagt klar, warum.

Für den TSV Rain lief es in jüngster Zeit wieder in der Bayernliga - zumindest was die Punkteausbeute angeht. In den vergangenen beiden Spielen konnten sechs Punkte gesammelt werden, womit sich die Blumenstädter auch etwas von den Abstiegsrängen in der Bayernliga absetzen konnten. Allerdings sind sich die Fußballer des TSV auch darüber im Klaren, dass die Siege zuletzt durchaus glücklich zustande kamen. Sowohl Erlbach als auch Kottern ließen einige gute Möglichkeiten liegen und waren spielerisch überlegen. Rain bestach dagegen durch Effizienz und Kampf, was auch beim Heimspiel gegen den SV Kirchanschöring am Samstag (Anpfiff 14 Uhr) wichtig sein wird.

Auf eine kämpferische Leistung setzt auch Günther Reichherzer am Wochenende. Der Geschäftsführer, der derzeit als Interimscoach auf der Bank sitzt, sagt: "Die Platzverhältnisse werden nicht besser, es wird wieder auf eine kämpferische Leistung unserer Jungs ankommen. Das Spiel gewinnt am Ende der, der es wirklich gewinnen will."

