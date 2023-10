Günther Reichherzer coacht den TSV Rain gegen Erlbach

Plus Der Geschäftsführer übernimmt nach der Entlassung von Tjark Dannemann interimsweise. Gegen Erlbach erwartet er eine harte Aufgabe zum Abschluss der Hinrunde.

Ein neuer Cheftrainer wird beim Heimspiel des TSV Rain gegen den SV Erlbach am Samstag (14 Uhr) noch nicht an der Seitenlinie stehen. Nach der Entlassung von Cheftrainer Tjark Dannemann ist der Fußball-Bayernligist noch auf der Suche nach einem passenden Nachfolger. Somit springt Geschäftsführer Günther Reichherzer selbst ein und wird die Mannschaft gegen den aktuellen Tabellenvierten Erlbach betreuen. Auch das Training hatte Reichherzer schon unter der Woche geleitet.

Kurz vor dem letzten Spiel der Hinrunde kann resümiert werden, dass es die erwartet schwere Spielzeit für den TSV Rain in der Bayernliga geworden ist. Das neue Team mit neuem Trainerstab musste sich erst einmal finden, erwies sich aber zumeist konkurrenzfähig und befindet sich tabellarisch in dem Bereich, der als Ziel angepeilt wurde. Der Klassenerhalt wurde im Vorfeld ausgerufen und aktuell erfüllt der TSV Rain diese Vorgabe. Allerdings trennen die Blumenstädter auch nur zwei Punkte von dem Abstiegsrelegationsplatz.