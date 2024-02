Fußball

06:00 Uhr

So hat sich die Bayernliga in der Winterpause verändert

Trainer David Bulik startet mit dem TSV Rain am 24. Februar in den Spielbetrieb.

Plus Wie sich der TSV Rain und die anderen Klubs der Liga verstärkt haben, welche Abgänge sie verbuchen. Ein Überblick.

Von Dirk Meier

Die Wechselfrist in der Winterpause 2023/24 haben in der Bayernliga Süd zahlreiche Fußball-Klubs für Änderungen am Kader genutzt. Einige wechselten mehr, einige weniger, andere gar nicht. Gänzlich ohne Transfer blieben der TSV Nördlingen und der TSV Kottern. Alle anderen 16 Klubs hatten mindestens einen Neuzugang und einen Abgang.

Wie berichtet hat sich der TSV Rain mit Mittelfeldmann Siegfried Kübler (VfB Eichstätt) verstärkt. Besonders am Transferrad gedreht hat der abstiegsbedrohte VfR Garching mit sieben Neuen und sieben Weggängen. Auch Neuling und Schlusslicht Kirchheimer SC hat auf dem Transfermarkt richtig Gas gegeben, holte vier Neue, darunter mit Roman Prokoph vom Wuppertaler SV einen langjährigen Profi.

