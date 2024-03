Fußball

vor 17 Min.

Templer schnürt den Hattrick und lässt die Eintracht T.R.B. klettern

Auch am Karsamstag wurde in der A-Klasse Nord gekickt.

Plus Während sich Ederheim in der A-Klasse Nord keine Blöße gibt, lässt Verfolger Wechingen mit einem Remis Punkte liegen. Tagmersheim und Nähermemmingen rücken auf.

Die SpVgg Ederheim kann sich langsam schon mit dem Design des Meisterschafts-Shirts beschäftigen, ganze 15 Punkte Vorsprung hat das Team auf Verfolger Wechingen, das mit dem 1:1 gegen Großsorheim Zähler liegen ließ. Da auch Birkhausen patzte, konnten Nähermemmingen und die Eintracht T.R.B. vorbeiziehen.

TKSV Donauwörth – SC Nähermemmingen-Baldingen 2:3 (1:0). Nur in der ersten Halbzeit vermochte der TKSV mitzuhalten, danach spielten die Rieser ihre konditionelle Überlegenheit aus. Mit einem Strafstoß brachte Koray Kocak (10. Minute) die Hausherren in Führung, doch nach der Pause traf Marcel Köhnlein (54.) zum 1:1. Nach einem Eigentor glückte Janes Eger in der 67. Minute das 1:3. In der Nachspielzeit verkürzte Deniz Karabel auf 2:3. Zuschauer: 70

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen