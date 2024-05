TSV Rain verabschiedet langjährigen Torwarttrainer

Frieder Wagenknecht sucht neue Herausforderungen bei anderen Fußball-Vereinen.

Nach 13 Jahren erfolgreicher Tätigkeit als Torwarttrainer verlässt Frieder Wagenknecht den TSV Rain. Das teilt der Verein mit. Wagenknecht, der in dieser Zeit sowohl im Herren- als auch im Jugendbereich maßgeblich das Torwarttraining leitete und die Entwicklung zahlreicher Spieler von der Kreisliga bis hin zur Regionalliga geprägt hat, tritt nun neuen Herausforderungen entgegen und wird sein Engagement gegebenenfalls bei anderen Vereinen fortsetzen.

Der scheidende Torwarttrainer resümiert seine Zeit beim TSV Rain wie folgt: “Nach 13 ereignisreichen Jahren, in denen ich mit Stolz und Leidenschaft als Torwarttrainer des TSV Rain tätig war, habe ich mich dazu entschieden, den Verein zum Saisonende zu verlassen, um mich neuen Herausforderungen zu stellen. Auch die Arbeit im Jugendbereich, insbesondere die Förderung der Nachwuchstorhüter, hat mir große Freude bereitet und bleibt mir in bester Erinnerung. Ich bin zuversichtlich, dass der TSV Rain weiterhin erfolgreich sein wird und freue mich darauf, den Verein auch in Zukunft mit großem Interesse zu verfolgen. Meine Zeit hier hat mich geprägt und ich bin dankbar für die wertvollen Erfahrungen, die ich sammeln durfte. Bis zum Saisonende werde ich selbstverständlich den Fokus voll auf die Arbeit im Verein legen.”

Die Vereinsführung bedankt sich laut der Mitteilung schon jetzt bei Frieder Wagenknecht für seinen unermüdlichen Einsatz und sein Engagement. Die Verantwortlichen suchen noch nach einem Nachfolger für den scheidenden Torwarttrainer. (AZ)

Lesen Sie dazu auch