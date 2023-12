Futsal

Ebermergen und Buchdorf wollen die Landkreis-Krone

Ein Vorrundenturnier der Hallen-Landkreis-Meisterschaft fand in Wemding statt. Die SG Buchdorf/Daiting (in Schwarz) und die SG Ebermergen/Mündling-Sulzdorf trafen im Finale aufeinander.

Plus Die beiden Fußball-Kreisligisten sichern sich beim Vorrunden-Hallenturnier in Wemding die Fahrkarte für den Finalwettbewerb um den Futsal-Kreismeistertitel.

Die beiden Kreisligisten (SG) FSV Buchdorf/Daiting und SG Ebermergen/Mündling-Sulzdorf sicherten sich beim Vorrundenturnier zur Futsal-Meisterschaft im Kreis Donau die Fahrkarten für das Endturnier, das am 5. Januar in Nördlingen stattfinden wird. Das bedeutungslose Endspiel in der Stadthalle Wemding gewann die (SG) FSV Buchdorf/Daiting mit 4:3 (1:1) nach Siebenmeterschießen.

Futsal - mehr Technik als Knalleffekte

Die langjährigen Hallenfußball-Fans spürten vielleicht zum ersten Mal, dass die moderne, mehr auf Technik als auf Knalleffekte bauende Spielart namens Futsal bei den Vereinen an der Basis angekommen ist. Einige Zungenschnalzer gab es zu bestaunen und selbst jene Mannschaften, die letztlich ausschieden, zeigten sehens- und lobenswerte Leistungen. Etwa die SpVgg Riedlingen mit einem Hallenspezialisten wie Valton Kadriu, der in jedem der drei Gruppenspiele ins Schwarze traf und somit einen nicht unerheblichen Anteil am Gruppensieg des Kreisliga-Schlusslichts hatte. Nur gegen den TSV Wemding kam die SpVgg Riedlingen über ein 1:1 nicht hinaus.

