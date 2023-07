Gempfinger Dorffilmwoche: Vier Tage, 14 Filme und jede Menge Drumherum

Bei der vierten Gempfinger Dorffilmwoche ist vom 27 bis 31. Juli viel geboten. Es gibt Unterhaltung, kritische Dokumentationen, Volksmusik, Diskussionen und Kulinarik auf dem Kramerhof.

Zum vierten Mal seit 2014 lädt die Gempfinger Dorffilmwoche in den Stadel des Kramerhofs (Burgheimer Straße 3) am Fuße des Kirchbergs. Sie findet vom 27. bis 31. Juli statt und die IG Rainer Winkel freut sich als Veranstalter auf das Erlebnis in dieser urigen Atmosphäre. So sieht das Programm aus:

Am Donnerstag, 27. Juli, läuft nachmittags für die Kinder „Die Schule der magischen Tiere I“. Anschließend folgt der musikalische Dokumentarfilm „Sound of Heimat“, zu dem Volksmusikpfleger Christoph Lambertz kommt. Ein gemeinsames Singen und Musizieren ist vorgesehen. Um 20.15 Uhr gibt es „Weißbier im Blut“ mit Sigi Zimmerschied . Darin geht es um Kommissar Kreuzeder, der als resignierter Beamter seine Zeit lieber im Wirtshaus verbringt, als auf Verbrecherjagd.

Der Passauer Schauspieler und Kabarettist Sigi Zimmerschied hat in Kommissar Kreuzeder in "Weißbier im Blut". Foto: Tobis Film

Der Freitag, 28. Juli, beginnt erneut mit Kinderprogramm: „Die Schule der magischen Tiere II“. Danach wird der Dokumentarfilm „Bauer unser“ gezeigt, der wirtschaftliche, strukturelle und soziale Aspekte der Landwirtschaft thematisiert und von Jungbäuerin Lucia Birkmeir kommentiert wird. Im dritten Streifen „ Wackersdorf “ geht es um das Thema Wiederaufarbeitungsanlage, das in den 1980er Jahren Geschichte gemacht hat. Der damalige Landrat des Kreises Schwandorf , Hans Schuirer , kommt. Er hatte damals die Bürger-Proteste ausgeblendet, bis ihm Zweifel kamen: Ist die Anlage wirklich so harmlos, wie behauptet? Der Spätfilm „Die Wolke“ dreht sich ab 22.45 Uhr um die Gefahren der Atomenergie.

Regisseur Marcus H. Rosenmüller vor einem Plakat seines Kinofilms „Beckenrand Sheriff“, der ebenfalls bei der Gempfinger Dorffilmwoche gezeigt wird. Foto: Siegfried Kerpf

Am Sonntag, 30. Juli, geht es um 11 Uhr mit der Matinee los. Die Doku "Brot" schildert dessen Herstellungsprozess in einer modernen Welt. Dazu eingeladen sind Bäcker Seitz ( Schrobenhausen ) und Biobauer Kreppold ( Sielenbach ). Um 17.45 Uhr läuft die Komödie „Beckenrand Sheriff“ von Marcus H. Rosenmüller . Darin rettet der grantige Bademeister Karl das Grubberger Freibad vor der Schließung. Als besonderer Film folgt die sommerwarme Komödie „Birnenkuchen mit Lavendel“. Es geht um Toleranz gegenüber Menschen, die „anders“ sind.

An allen Tagen ist das „Filmcafe“ eine Stunde vor Filmbeginn geöffnet. Sonntagmittag gibt es Steaksemmeln und nachmittags ohne Film Kaffee und Kuchen. Zudem gibt es auch am Sonntag ab 14 Uhr Kinderschminken mit Alessandra. Die Popcornmaschine wartet auch schon auf ihren Einsatz. (AZ)

info: Kinder bis 14 Jahre zahlen 4 Euro, Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahre 6 Euro, Sitze in der Kanapee-Lounge kosten 4 Euro Aufschlag (Kinder 2 Euro). Einlass ist 15 Minuten vor Beginn. Ab 24. Juli sind Kartenreservierungen möglich (täglich von 14 bis 19 Uhr unter 0170/4480716). Alle Info unter www. rainer-winkel.de.