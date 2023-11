Polizei erwischt Autofahrer unter Alkohol

Die Polizei hat am Mittwochabend im Rainer Stadtteil Gempfing einen Autofahrer erwischt, der unter Alkoholeinfluss stand. Bei der Verkehrskontrolle nahmen die Beamten wahr, dass der 46-Jährige eine "Fahne" hatte. Ein freiwilliger Schnelltest vor Ort ergab einen Wert von 0,7 Promille. Ein weiterer, gerichtsverwertbarer Test brachte ein noch etwas höheres Ergebnis von knapp 0,8 Promille. Der Mann muss nun mit Punkten in Flensburg, einem einmonatigen Fahrverbot und einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro rechnen. (AZ)