Motorflieger aus Schwaben schaffen "Luftbrücke" nach Rumänien

Hobbypiloten aus Genderkingen und Augsburg ziehen eine ungewöhnliche Hilfslieferung für Rumänien und die Ukraine durch - wohl nicht die letzte "Luftbrücke".

Dass die Hilfe jetzt so nötig sein würde, das hat Gerhard Pröpster im Dezember 2021 nicht ahnen können. Doch jetzt hat der Krieg in Europa einer bereits ungewöhnlichen Hilfsaktion ungeahnte Dynamik verliehen. Ursprünglich ging es darum, Kindern in Ostrumänien zu helfen. Doch die Zielregion wurde innerhalb weniger Wochen zum Krisen- und Kriegsgebiet. Zusammen mit vier Piloten der Motorflugsportgruppe Donauwörth-Genderkingen (MDG) flog Pröpster 760 Kilo Hilfsgüter ins rumänische Bacau. Ursprüngliches Ziel: eine Kindertagesstätte der Kolpingfamilie in Oituz, die sogenannte Euro-Waisen betreut. Mittlerweile aber werden über die dortigen Kolping Organisation Kinder in der Ukraine und Geflüchtete versorgt.

Euro-Waisen - das sind Kinder, deren Eltern in die westlichen, europäischen Länder gehen, um dort den Lebensunterhalt für ihre Familien zu verdienen. Der Nachwuchs bleibt zurück - nicht immer bei den Großeltern, sondern bei entfernten Verwandten. So sehen diese Kinder ihre Eltern nur selten und wachsen meistens unter ärmlichen Verhältnissen auf. Hier hilft Kolping International vor Ort mit einem warmen Essen, einem Platz zum Spielen und Lernen und vor allem mit Zuwendung.

Fünf Motorsportflugzeuge aus Schwaben bringen Hilfsgüter nach Rumänien

Gerhard Pröpster, der in München lebt, aber Mitglied der MDG ist und hier regelmäßig fliegt, erfuhr von dem Engagement der Kolpingsfamilie und forschte genauer nach, was denn in Rumänien gebraucht wird. "Mich hat das Schicksal der Kinder einfach berührt und ich habe spontan meine Kontakte gefragt, wer helfen will", erzählt Pröpster. Anfangs wollte er einfach ein Motorflugzeug vollpacken und die Güter selbst rüberfliegen. Am Ende entstand eine kleine Luftbrücke aus Schwaben nach Rumänien.

Piloten aus Genderkingen und Augsburg flogen auf eigene Kosten Hilfsgüter in fünf Augsburger und Donauwörther Privatflugzeugen nach Bacau in Rumänien. Hier ein Foto bei der Ankunft. Foto: Pröpster

Denn auf seinen Aufruf meldeten sich mehr Unterstützer, als Pröpster gedacht hatte. Kleidung, Babynahrung und Medikamente kamen unter anderem aus der internationalen Schule Augsburg. Der Verein Happy Bambini, der sich normalerweise in der Mongolei engagiert, dort aber aufgrund von Corona weniger tätig sein kann, spendete ebenfalls. Am Ende gab es kiloweise Hilfsgüter, die irgendwie nach Oituz gebracht werden sollten. Der Ort ist 200 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. "Mittlerweile hat sich die Lage dort komplett geändert und Kolping hilft vielen Kindern, die aus der Ukraine geflüchtet sind oder dort nahe der Grenze leben und Hilfe brauchen", bestätigt Pröpster.

Am Ende flogen die vier Piloten der Motorflugsportgruppe Donauwörth-Genderkingen mit in Augsburg voll geladenen Kleinflugzeugen im Pulk Richtung Rumänien - Richtung Krieg. Zielflughafen war Bacau. "Nach vier Stunden Flug und einem Tankstopp, weil wir so beladen waren, sind wir angekommen", schildert Pröpster, für den die Luftbrücke selbst ein unerwarteter Erfolg war. Es soll nicht die letzte Aktion dieser Art gewesen sein, sagt er. Denn eines sei unverändert: "Der Bedarf an Hilfe ist da."

Lesen Sie dazu auch