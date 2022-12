Gelebte Adventstradition in Genderkingen bringt das Dorf zusammen

Seit 20 Jahren wird in Genderkingen jeder Freitag im Advent gemeinsam und stimmungsvoll in der Ortsmitte begangen. Und einen guten Zweck hat es auch noch.

Die Stimmung konnte in der Ortsmitte nicht schöner sein. Die geschmückten Fenster des Enzlerhauses, die verschneite Szenerie um Rathaus, Dorfwirtschaft, Wasserband, der blütenweiße Engel und der beleuchtete Christbaum in der Grünanlage gaben den Rahmen für die Einstimmung auf das Weihnachtsfest. Seit zwei Jahrzehnten trifft sich das Dorf traditionell an den vier Freitagen vor dem Fest um 18.30 Uhr. Jede Woche werden die liebevoll geschmückten und beleuchteten Fenster auf einer der Hausseiten geöffnet, bis an Weihnachten das ganze Haus strahlt. Pfarrer Paul Großmann – zusammen mit Kurt Klebl seinerzeit der Initiator der Feier unter freiem Himmel – stimmt jeweils besinnlich auf die Adventszeit ein, örtliche Gruppen umrahmen musikalisch und danach bleibt Zeit für den gemütlichen Plausch bei Glühwein und Kinderpunsch.

Am vergangenen Freitag kam noch ein weiterer „Programmpunkt“ dazu. Eduard Steinle, Vorsitzender des Männergesangvereins „Frohsinn“ überreichte – zum wiederholten Mal – an Pfarrer Paul Großmann für Waisen in Indien und an Josef Keller für ein Waisenhaus in Ouagadougou (Burkina Faso) eine großzügige Spende. Jeweils 500 Euro waren es heuer, die für die beiden Projekte zur Verfügung gestellt wurden. An beide Einrichtungen gehen auch noch die Spenden der Besucher der vier Abende.

Am 23. Dezember kommt Genderkingen noch einmal vor dem Enzlerhaus zusammen

Pfarrer Paul Großmann führte die Gäste am vergangenen Freitag bildlich nach Südtirol. Eine Vielzahl von Kapellen gebe dort für Wanderer die Orientierung – als Start, als Rastplatz oder Ziel von Touren. Großmann zeigte anhand des Apostels Johannes und der heiligen Magdalena auf, dass nur Wahrheit siegreich sein kann. Josef wiederum sei ein Träumer und zugleich ein Mann der Tat gewesen und damit Vorbild bis heute.

Josef Keller schilderte kurz sein Projekt, bei dem rund 100 Waisenkindern ein Zuhause, Verpflegung und – mindestens genauso wichtig – Bildung erhalten. Die Begrüßungs- und Schlussworte waren Erstem Bürgermeister Leonhard Schwab vorbehalten: Das gute Zusammenwirken von Gemeinde, Kirche und Vereinen ist auch an den adventlichen Abenden spürbar.

Hatte Kindergarten mit Beirat den ersten Abend (Musik, Fenstergestaltung und Glühwein-Ausschank) bestritten, lag der zweite Abend in den Händen von Obst- und Gartenbauverein, Schützenverein „Heiterkeit“ sowie Donau-Lech-Bläsern. Vergangenen Freitag trat der Männergesangsverein auf und der Pfarrgemeinderat zeichnete für Fenstergestaltung und leibliches Wohl verantwortlich. Beim letzten Adventsabend am Enzlerhaus (Freitag, 18.30 Uhr) kümmern sich Sportverein und erneut die Donau-Lech-Bläser um den äußeren Rahmen. – Stets mit dabei ist im Dienste der Sicherheit die Freiwillige Feuerwehr und der Gemeindebauhof.