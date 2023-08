Parkeinweiser wirft bei Airmeet Pylone auf einfahrendes Auto

Die gut besuchte Flugveranstaltung verlief laut Polizei friedlich. Doch ein Parkeinweiser hat sich nicht im Griff.

Das Modelflugsport-Event Horizon Airmeet zog am Wochenende wieder zahlreiche Besucher zum Flugplatz nach Genderkingen. Aufgrund der guten Organisation verlief der Freitag mit rund 2500 und der Samstag mit etwa 6000 Gästen zum größten Teil friedlich und reibungslos, wie die Polizei mitteilt.

Lediglich am Samstag notierten die Beamten zwei Sachbeschädigungen an Autos, die ein Parkeinweiser beim Einfahren in den Parkplatz mutwillig beschädigte, indem er seine Pylone (Absperrkegel) nach einem Fahrzeug warf und mit der Hand auf das andere schlug. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 7500 Euro. Weiterhin stellte die Polizei auf der DON 29 mehrere Verkehrssünder fest, die trotz Überholverbots überholten. (AZ)