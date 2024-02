Gempfing

17:45 Uhr

Gert Heidenreich liest in Gempfing aus "Atlantischer Gesang"

Gert Heidenreich beim Nordschwäbischen Literaturfestival in Gempfing: Was er dem Atlantik entlockt, macht staunen.

Plus Mit Gert Heidenreich kommt ein Autor der Gegenwartsliteratur zum Nordschwäbischen Literaturfestival. Er hat schwere Kost dabei, die indes überbordend schön ist an Ästhetik und Gehalt.

Von Barbara Würmseher

Diese Stimme kennt man! So sonor, so kultiviert, so distinguiert! Ihr Timbre hat man aus Hörspielen im Ohr, aus Rundfunkbeiträgen und Fernsehdokumentationen. Auch der Name hat einen besonderen Klang: Gert Heidenreich. Das Gesicht dazu und die Impulse hinter der Denkerstirn, die sich fortsetzen und zu Literatur werden, lernt man an diesem Abend in Gempfing hautnah kennen. Ganz unmittelbar. Ganz nah im familiären Kreis des Pfarrhof-Saals, wo ihn Hausherr Erich Hofgärtner und Markwart Herzog, Direktor der Schwaben-Akademie Irsee, willkommen heißen.

Dort sitzt Gert Heidenreich, Grandseigneur der deutschen Gegenwartsliteratur und einer der rarer werdenden Vertreter der Dichter und Denker unseres Landes. Er hat sich hinter dem Pult verschanzt, hält mit der linken Hand sein Buch und unterstreicht mit dem Gestus der rechten das gesprochene Wort. Die Entfernung zwischen ihm und Publikum ist so nah, dass man beim Lesen sein Mienenspiel furchengenau studieren kann. Trotz dieser Intimität fremdelt er ein bisschen. Wirkt distanziert. Wenn er den in die Buchseiten gesenkten Blick hie und da hebt, ist dieser ernst. Angestrengt. Später dann beim gemütlichen Teil fällt ein Stück weit diese Beherrschtheit ab und man lernt Gert Heidenreich auch anders kennen. Geselliger. Da taut er ein wenig auf.

