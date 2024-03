Großer Umbruch beim FC Staudheim

Bei der Jahresversammlung des Sportvereins wird der komplette Vorstand neu gewählt. Der neue Vorsitzende ist kein Unbekannter.

Einen Wechsel in der Vereinsspitze gab es beim FC Staudheim, der seine Jahresversammlung veranstaltete. Nach der Eröffnung der Versammlung berichtete Vorsitzender Wolfgang Zinsinger über das vergangene Vereinsjahr und dankte allen, die den über 300 Mitglieder zählenden Verein im vergangenen Jahr ehrenamtlich unterstützt haben. Neben den vielen gewohnten Aufgaben konnte man sich beim FCS im vergangenen Jahr über die Erneuerung der Flutlichtanlagen und die Fertigstellung eines Soccerplatzes freuen.

Abteilungsleiter Jonas Fackler gab Einblicke in den sportlichen Bereich der Herrenmannschaften. Für die kommende Saison habe der Verein mit Marco Schütt und René Fuchs ein vielversprechendes Trainerduo verpflichten können (wie berichtet). Martin Wenger und Tobias Schneider berichteten von der Jugendarbeit, bei einigen Jugenden bilde der FCS mit den Nachbarvereinen SV Bayerdilling und TSV Rain gemeinsame Mannschaften.

Abteilungsleiter Jonas Fackler wird zum neuen Vorsitzenden gewählt

Bei den anschließenden Neuwahlen erklärten die bisherigen Vorsitzenden Wolfgang Zinsinger und Benedikt Degmayr zunächst, dass sie nach zehn Jahren in ihren Positionen nicht mehr zur Verfügung stehen. Dies gelte auch für den bisherigen Kassier Andreas Harlander sowie für Schriftführer Robert Zinsmeister. Die 55 wahlberechtigten Mitglieder wählten daraufhin Jonas Fackler zum 1. Vorsitzenden, Philipp Helmer zum 2. Vorsitzenden, Daniel Paula zum Kassier und Martin Aschenmeier zum Schriftführer. Den Posten des Abteilungsleiters übernimmt in Zukunft Mathias Wilhelm für Jonas Fackler. Die beiden Jugendleiter Martin Wenger und Tobias Schneider wurden in ihrem Amt bestätigt. Außerdem wurden zehn Beisitzer gewählt.

Zum Versammlungsschluss bedankte sich der neue 1. Vorsitzende Jonas Fackler für das entgegengebrachte Vertrauen der Versammlung und bedankte sich auch bei den scheidenden Vorstandsmitgliedern für Ihr beeindruckendes Engagement, mit dem sie die Geschicke des Vereins der letzten Jahre lenkten. Am Ende wünschte er sich auch für die kommenden Herausforderungen die aktive Unterstützung und Mithilfe der Mitglieder. (AZ)

