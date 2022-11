Harburg

Bauarbeiten am Gleis und an Bahnhaltepunkten im Endspurt

Plus Die Arbeiten an den Bahnhaltepunkten Harburg und Hoppingen neigen sich langsam dem Ende zu. In Ebermergen hat sich der Endspurt verzögert.

Von Celine Theiss

Seit Juli herrscht zwischen Donauwörth und Nördlingen ein Schienenersatzverkehr. Aktuell laufen die Bauarbeiten an den Gleisen und Bahnhaltepunkten im Harburger Stadtgebiet noch auf Hochtouren. Doch ab kommenden Montag soll die Zugstrecke wieder freigegeben werden. Länger als geplant müssen sich jetzt die Anwohner in Ebermergen auf nächtliche Störungen einstellen. Aber auch am neuen Standort des Harburger Bahnhaltepunkts wird nach wie vor mit schwerem Gerät hantiert. So ist der aktuelle Stand der Dinge.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

